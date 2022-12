Un punto a tomar en consideración es que nuestro país ocupó el quinto lugar entre los que recibieron mayor flujo de IED en Sudamérica en el sector, superando a países como Uruguay y Ecuador. No obstante, este año la IED en alta tecnología viene mostrando cifras en rojo.

Debido a que -en lo que va del 2022 (entre enero y setiembre)- se ha registrado US$ 40.9 millones de IED en el sector alta tecnología en Perú, dicho valor es 37% menos que el monto obtenido en el mismo periodo del 2021.

Daniel Córdova, director de Promoción de Inversiones de Promperú, comentó a Gestión que el 77% del total de la inversión es del subsector de servicios de programación informática a medida (43%) y del subsector de editores de software, excepto videojuegos (34%).

“Aquí vemos (en lo referido a programación informática) actividades de programación para satisfacer necesidades específicas. Lo que podría calzar es cuando algunas startups -por ejemplo- están dedicadas a dar servicios de programación en 3D de los espacios de inventarios físicos de empresas dedicadas a la manufactura o servicio logístico o minería”, arguyó.

Otro ejemplo es cuando se usan robots ya programados en procesos tales como la exploración en el sector extractivo, añadió. “Este instrumento es capaz de medir la humedad de la veta o de hacer pruebas de seguridad. Básicamente, los servicios de informática a medida involucran algún tipo de programación”, precisó.

En tanto que el subsector de editores de software está referido generalmente a la reconfiguración de algunos programas.

Mientras que el 9% de la IED de alta tecnología en Perú está abocado a la publicación y radiodifusión en internet y búsqueda en la web (US$ 39 millones); 8% a videojuegos, aplicaciones y contenidos digitales (US$ 35.9 millones) y 6% a servicios de diseño de sistemas informáticos (US$ 24.8 millones).

Fuente: Promperú

“La IED de alta tecnología en Perú viene principalmente de países de América Latina tales como Chile, Colombia, Argentina y México . A los que se suma España y Estados Unidos. Canadá, Francia, Alemania y Holanda en menor medida. El que lidera las preferencias del inversionista es el latinoamericano por la familiaridad cultural y similitud respecto al nivel de desarrollo”, comentó el ejecutivo de Promperú.

Entre los segmentos que han estado recibiendo o apuntando la IED o startups de alta tecnología destacan los servicios financieros (fintech), le sigue el comercio electrónico que fueron potenciados durante la pandemia asi como servicios a favor de empresas de transporte y logísticas.

A la par, en el Perú también se ha estado desarrollando servicios de alta tecnología para exportarse aunque -refirió el director de Promperú- no han habido tanto casos de startups peruanas saliendo a comprar emprendimientos de afuera y de manera agresiva.

“Pero si ha habido una tendencia creciente en lo que es la exportación de servicios sobre todo a países vecinos en programación y desarrollo de software como Colombia, Chile y Bolivia, así como otros países latinoamericanos. Esto puede ser el inicio de una tendencia en la medida que el emprendimiento peruano se sofistique más o contar con mayor conocimiento con miras a expandirse”, puntualizó.

Respecto a las oportunidades, el experto comentó que en la medida la alta tecnología se expanda -como por ejemplo, la expansión de la fibra óptica- puede generar la llegada más IED tales como data centers para brindar el servicio a las empresas peruanas, también de contac center, lo que es una oportunidad para las startups peruanas que le pueden ofrecer sus servicios a estas industrias.

-Alta tecnología en la industria de alimentos-

La alta tecnología ya esta presente en firmas peruanas. Tal es el caso de la startup peruana Nutri Co que usa la ciencia de datos y algoritmos -por ejemplo- para la creación de nuevos alimentos, comentó a este diario su fundador Carlos Noceda.

“Usamos la tecnología como data science y algoritmos para acelerar el proceso de creación y desarrollo de un nuevo alimento. En la industria de alimentos, una empresa se demora entre 24 y 48 meses en crear y lanzar un nuevo producto al mercado lo que genera diversos desafíos respecto a la obesidad, sostenibilidad, accesibilidad, entre otros”, señaló.

Lo que hace Nutri Co -añadió- es sistematiza este proceso ante lo cual se creó un algoritmo, que permite reducir el tiempo que toma la creación de un alimento en base a restricciones alimentarias y nutricionales. Para ello se elige primero en qué categoría de productos se quiere crear un nuevo alimento (batido, dieta, carnes u otros) y luego añadir las restricciones alimentarias y nutricionales.

“Lo que hace el algoritmo es buscar en una base de datos de más de 1,000 ingredientes que se ha levantado, descompuesto por restricciones alimentarias y nutricionales, la mejor combinación de los ingredientes para buscar una fórmula teórica de un nuevo alimento en solo cuatro meses ”, detalló.

Añadió que se quiere llegar a usar -en un futuro- la inteligencia artificial , que sería en la base final del proceso. “Estamos trabajando en ello”.

