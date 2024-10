El presidente del Comité de Maderas e Industrias de la Madera de la Asociación de Exportadores (Adex), Erik Fischer Llanos, informó que se busca impulsar la exportación de una mayor variedad de especies maderables peruanas a Estados Unidos demandadas por el sector construcción.

“Existe un nuevo enfoque. Hoy en día hay edificios de 15 o 18 pisos de madera, por lo que este material ha tomado una connotación importante. El Aguano Masha, Capirona, Huayruro, Machimango Colorado, Mashonaste, Palisangre y Pumaquiro, captaron el interés del U.S. Forest Service de la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID)”, dijo.

Añadió que EE.UU. no solo busca a Perú como un proveedor de materias primas, sino también de productos con valor agregado.

Se debe indicar que la madera gana cada vez más adeptos y es un material alternativo al hormigón y cemento. Año a año aparecen proyectos de mayor envergadura, uno de ellos es la torre Ascent, una construcción de 25 pisos y 86.6 metros que alberga departamentos, una piscina, tiendas y otras comodidades. Fue inaugurada en el 2019 en Milwaukee, Wisconsin, EE.UU.

En la ‘IX Convención Internacional Forestal’, los representantes de US Forest Service-USAID, expusieron sobre los requerimientos para el ingreso de maderas en el código de construcción de los EE.UU. y explicaron los procedimientos que las empresas deben cumplir.

“También se refirieron a los avances, retos y oportunidades generadas por el desarrollo de la industria nacional con miras a proyectarse al mercado norteamericano. Tenemos un Acuerdo de Promoción Comercial que va más allá de un Tratado de Libre Comercio pues denota un interés distinto en la oferta que les podemos ofrecer”, refirió.

Fischer Llanos destacó los avances de Perú en cuanto a la gobernanza forestal, con especial mención a la labor del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) en el control y administración de los recursos, ya que se evidencian avances significativos y una mejora en los estándares de sostenibilidad y legalidad en el sector.

“En medio de las adversidades, tenemos la misión de mostrar las múltiples oportunidades que los bosques ofrecen para generar desarrollo sostenible. La Amazonía representa el 61% del territorio peruano y, si gestionamos adecuadamente sus valiosos recursos, podemos ponerla en valor sin depredar ni afectar la biodiversidad”, concluyó.

Exportaciones

Entre enero y agosto del 2024 los envíos madereros alcanzaron los US$ 54 millones, experimentando una caída de 21% en comparación al mismo periodo del año anterior (US$ 69 millones).

La partida más importante fue ‘las demás maderas tropicales aserradas’ por US$ 11 millones (-31.8%), le siguió ‘madera perfilada excepto de ipé’ (US$ 11 millones), ‘demás maderas aserradas o desbastadas’ (US$ 6 millones, ‘madera moldurada de maderas tropicales’ (US$ 3 millones) y ‘demás madera perfilada longitudinalmente’ (US$ 2 millones).

Los principales destinos fueron Francia (US$ 9 millones), EE.UU. (US$ 8 millones), República Dominicana (US$ 7 millones), China (US$ 7 millones) y México (US$ 6 millones). Completaron el top ten Vietnam, Dinamarca, Bélgica, Chile y Alemania.