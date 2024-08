Las exportaciones de pesca no tradicional reportaron una significativa caída de 43.26 % entre enero y mayo de este año con respecto a similar periodo de 2023, tras sumar US$ 552 millones en envíos, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

“Las principales razones de esta caída son los menores envíos de pota congelada, camarones y langostinos los que registraron un dinamismo negativo en el periodo de análisis”, manifestó Óscar Quiñones, jefe del Idexcam.

Si comparamos los resultados del mismo periodo del 2023, se observa que las exportaciones del sector pesca no tradicional reportaron un crecimiento de 37.99 % frente a los resultados del mismo periodo de 2022.

Entre enero y mayo de 2024, los envíos de pota congelada sumaron US$ 130 millones registrando una contracción de 65.63% tras exportar 59 toneladas.

“La temporada de mayor exportación de pota congelada se extiende de febrero a junio, por lo que es probable que las exportaciones de este producto cierren el año con cifras negativas”, estimó Óscar Quiñones.

China, España y Tailandia figuran entre los principales mercados de destinos con una participación del 60 % del total exportado.

¿Qué pasó con los camarones y langostinos?

Del mismo modo, los despachos al exterior de camarones y langostinos, entre enero y mayo sumaron US$ 79.9 millones, evidenciando una caída de 29.57 % en comparación con similar periodo del 2023.

Cabe señalar que las temporadas de mayor volumen de exportaciones comprenden desde el mes de febrero al mes de junio y del mes de agosto al mes de diciembre.

Los países donde se exporta más camarones y langostinos son China, Estados Unidos y Corea del Sur obteniendo en conjunto una participación del 75 % del total exportado.

Sector de pescados

Respecto al subsector pescados, los envíos mostraron un leve incremento del 1.52 % en los cinco primeros meses del año, alcanzando los US$ 237 millones. Sin embargo, el volumen exportado cayó un 17.60 %, principalmente debido a la disminución en los envíos de jurel congelado, dado que su temporada de mayores exportaciones ha concluido.

“Las exportaciones de este producto registraron una caída del 62.98 % en valor y 65.71 % en volumen, exportándose un total de US$ 17 millones y 16 toneladas. Ante estos resultados, se podría esperar que las exportaciones de jurel cierren el 2024 a tasas negativas”, manifestó Óscar quiñones.

En tanto, los productos con desempeños positivos en sus exportaciones fueron filetes congelados de perico y dorado con US$ 47 millones (8.27 %), conchas de abanico, US$ 32 millones (1.06 %) y preparaciones y conservas de atunes, US$ 27 millones (54.15 %)

Los principales países de destino de la exportación de jurel son Costa de Marfil, Camerún y Ghana obteniendo en conjunto una participación del 84 % del total exportado.