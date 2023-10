Las utilidades del tercer trimestre de HSBC no cumplieron el lunes con las previsiones de analistas debido a un nuevo cargo de US$ 500 millones procedente del inestable mercado inmobiliario comercial chino, pero el mayor banco europeo afirmó que lo peor habría pasado para el sector en la segunda mayor economía mundial.

Aunque HSBC anunció una nueva recompra de acciones por valor de US$ 3,000 millones y dijo que las ganancias de julio-septiembre se habían más que duplicado en un entorno de tasas de interés más altas, sus acciones casi no reaccionaron luego de que los inversores tuvieron en cuenta el deterioro de China y el aumento de las previsiones de costos.

“Creo que la gran corrección (del mercado inmobiliario chino) ha terminado y que ahora se trata de un trabajo progresivo durante un largo periodo de tiempo”, declaró a la prensa Noel Quinn, presidente ejecutivo de HSBC.

Los temores sobre el endeudado sector han pesado sobre los bancos extranjeros que prestan a promotores en China, especialmente después de que su rival Standard Chartered informó de un inesperado desplome de sus utilidades debido a un golpe de casi US$ 1,000 millones procedentes del sector inmobiliario y bancario.

El director financiero de HSBC, Georges Elhedery, dijo que el banco aún esperaba “un par de trimestres de dificultades mientras el sector se ajusta”, pero que las perspectivas a más largo plazo eran más positivas.

El analista de renta variable de Hargreaves Lansdown, Matt Britzman, comentó la exposición de HSBC a China: “Sigue arrojando una nube de incertidumbre sobre el mercado, pero los inversores se alegrarán de que no haya sorpresas desagradables”.

HSBC dijo que los costos aumentarían hasta un 5% este año, excluyendo la adquisición de la unidad británica de Silicon Valley Bank, más que su objetivo anterior de un aumento del 3%, a medida que crece el gasto y considera mayores bonificaciones para los banqueros en el cuarto trimestre.

El banco registró una ganancia antes de impuestos de US$ 7,700 millones en el trimestre de julio a septiembre, frente a los US$ 3,200 millones del año anterior, pero el resultado fue inferior a la estimación media de US$ 8,100 millones de los corredores de bolsa recopilada por HSBC.

El banco, con sede en Londres y un valor de mercado de US$ 118.600 millones, dijo que su objetivo era completar la recompra de acciones para el próximo mes de febrero, elevando el total de recompras anunciadas este año a US$ 7,000 millones de dólares.

También fijó el tercer dividendo a cuenta de este año en 10 centavos por acción, con lo que el desembolso anual total hasta la fecha asciende a 30 centavos por acción.

Las acciones de HSBC en Londres operaban prácticamente planas, por debajo de la subida del 0.7% del índice de referencia FTSE 100.

Fuente: Reuters.