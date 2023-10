Además, pidió una comisión especial para discutir detalles y consensuar mejoras en la Ventanilla Única Digital para la minería , de forma que genere impactos relevantes en la economía peruana.

-Como representante del sector minero energético, ¿qué factores cree que se deben tomar en cuenta para enfrentar la recesión de la economía que ha reconocido el Gobierno peruano?

La recesión en el país es causada por varios factores. Algunos son externos como la inflación global que golpea el costo de los combustibles pues somos importadores netos de derivados. Por otro lado, hay factores internos, como la inestabilidad política y también decisiones del Gobierno donde no hay claridad.

-¿La recesión en el país puede afectar las perspectivas de crecimiento de la producción minera para este y el siguiente año?

Los minerales que exporta el Perú son un bien de exportación, un commodity y al precio que se vende depende del mercado internacional. En términos de producción de cobre, el 2024 debería ser mejor que el 2023, pues no se espera problemas de convulsión social para el año entrante.

-¿En qué se sustenta su proyección de mejora?

Básicamente, en que vamos a tener a la mina Quellaveco en plena producción, al igual que lo estará mina Las Bambas, que a inicios de este año tuvo dificultades. Entonces, estamos “descalzados” de la recesión nacional, y en todo caso esa producción dependerá del mercado mundial.

Inversión minera

-En términos de inversión minera, que viene cayendo, ¿la recesión puede agudizar esa caída?

La minería es una industria que requiere reinvertir permanentemente porque se explota un recurso no renovable. Hay que invertir en exploraciones, en nuevas áreas operativas o renovación de equipos. Allí lo que se necesita es una licencia ambiental más ágil.

-¿Lograrán poner en marcha los nuevos proyectos en cartera?

Tenemos un portafolio de proyectos nuevos que se pueden construir, uno de ellos es Tía María, pero también esperamos que el próximo año haya una definición que nos permita invertir en Antamina; que se logre avanzar el proyecto Yanacocha Sulfuros. Hay una serie de proyectos que hay que seguir de cerca que pueden ayudar a relanzar la inversión en minería tanto brownfield como greenfield.

-¿Se podría concluir en que la minería no será golpeada por la recesión y más bien habría que reforzarla para que sea un motor más potente que impulse la recuperación?

Correcto, y que te ayude a compensar la potencial pérdida por el efecto de El Niño. La minería de alguna manera ha salvado (el resultado de) este año por el efecto Quellaveco. El producto bruto interno (PBI) no ha sido tan negativo por el efecto de esta actividad en general, pero necesitamos que el Perú crezca de forma integral.

Prendan todos los motores

-¿Cómo lo podría hacer?

El Perú necesita que todos los motores se prendan. Hay medidas que se tienen que tomar en los sectores de pesca y agricultura, por ejemplo. En el tema laboral (hay que tomar medidas) porque sigue la indecisión sobre esta norma que emitió la exministra de Trabajo, Betsy Chávez, (que restringe la tercerización laboral). El Gobierno tiene que hacer cuentas claras de cuál es la dirección que le quiere dar a su administración.

-¿Qué otros motores se deberían fortalecer?

Tenemos un sector de exportación que tiene una serie de atributos y se tiene que tomar ventaja de eso para que te ayude a compensar la recesión que hay en el Perú en medio del impacto del fenómeno del Niño (el próximo verano). Necesitamos estar preparados para ese escenario y se tiene que lograr prender motores que compensen esa situación.

Falta claridad en el Gobierno

-¿Cómo ve la actuación del Poder Ejecutivo en el sector minero?

El Gobierno debería tener una posición clara respecto a las nuevas minas, pero en el Perumin se vio una falta de claridad en el tema. Por ejemplo, Tía María tiene un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ya aprobado con una inversión detrás de US$1,500 millones. ¿Cómo se entiende que esa inversión no recibe el respaldo del Estado? Si uno quisiera dar una muestra no solo al inversionista nacional, sino mundial, de que Perú es una jurisdicción donde se puede invertir, tiene que ayudar a la empresa privada que tiene proyectos para que concreten las inversiones .

-¿Qué requiere la minería para fortalecer su actividad?

Por la dimensión que alcanza su producción, las minas requieren una inversión y reinversión permanente, tienen proyectos de extensión de su vida útil, de ampliaciones, mejoras operativas, que requieren licencias ambientales. El stock de inversiones de minas existentes que requieren permisos ambientales puede superar los US$ 3,500 millones anuales, y ello requiere de un Estado con una capacidad de ejecución de revisiones (de permisos) mucho más ágil.

-¿En qué instancias se generan demoras?

Esas licencias están en el ámbito del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), donde tenemos procesos de revisión y aprobación lentos. No queremos que cambien los estándares (ambientales), pero hay que tener sentido de urgencia. No puede ser que los trámites demoren dos años cuando se podrían sacar solo en meses. Eso traba la inversión y hace que todo se ralentice.

-¿Qué se necesita para agilizar esos procesos?

En el corto plazo se necesita darle más recursos (económicos) a esas oficinas de revisión para que cuenten con personal para que los proyectos no estén en cola. No puede ser que esta oficina del Senace tenga el día de hoy 7 a 8 proyectos en revisión y a ninguno atiende con prioridad porque no tiene el recurso humano para atender todo a la vez. Hay que reconocer que hay que resolver ese cuello de botella por lo menos en muy corto plazo.

Ventanilla Única

-¿Qué esperan de la anunciada Ventanilla Única Digital para la minería?

Estamos de acuerdo con que el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) hayan prepublicado sus conceptos de ventanilla única que -en el primer caso- se debe aplicar a las funciones del Senace (para permisos que requieren las minas en operación o nuevas minas), y el del Minem, para los trámites de exploración y plan de cierre de minas.

-El esquema de ventanilla única ya existía en la norma, ¿qué se requiere para implementarlo?

Lo que se requiere es (incorporarle) un concepto de mesa única, en la cual, el Senace o el Minem (según la fase en que se encuentre el proyecto), se reúnan con todas las autoridades opinantes y allí revisen en forma conjunta o expresen sus observaciones u opiniones en forma conjunta.

-¿Cómo es el procedimiento actualmente?

Hasta el día de hoy es un procedimiento donde el Senace (por ejemplo) reparte el documento (ambiental) pero cada entidad tiene su propio ritmo, su propia interpretación del proyecto y sus propias preguntas, que algunas veces son repetidas o contradictorias entre una y otra autoridad y se pierde el tiempo.

-¿El esquema de ventanilla que se ha planteado se puede mejorar?

Acá el siguiente paso es de una vez implementar la ventanilla única, pero queremos darle agilidad a este tema y crear una comisión especial que traiga a los (entes) opinantes, a los especialistas de los gremios profesionales, de las empresas mineras y el Estado y preparemos consensuadamente ese detalle (de agilizar los trámites).

-¿Cuál es la necesidad de esa propuesta?

Hay que sentarnos en una comisión especial a discutir los detalles, poder consensuar este tema, porque con el concepto no basta, tienes que llegar a un reglamento, a un detalle donde legalmente sea posible (acelerar los procesos). Eso va a agilizar los tiempos (de aprobación) y significará un impacto económico importante para el país.

Hidrocarburos

-En el sector hidrocarburos hay una caída constante en las inversiones, ¿ve difícil su reactivación?

Pasa lo mismo que en minería en hidrocarburos, la exploración es de alto riesgo que requiere un horizonte de largo plazo y eso necesita mayores garantías. También una hay una falta de claridad en el Gobierno sobre el rol del Estado y el rol de los privados. Si no hay esa claridad en el rol en el sector hidrocarburos es un factor que influye negativamente en la perspectiva de esa industria.

-¿Se refiere usted a las críticas por la asignación de lotes a Petroperú?

Sí. Es una situación que no debió pasar, Perupetro debió con antelación hacer un proceso de licitación e invitar a Petroperú si es que lo consideraba conveniente. Pero, si espera al último día a que el contrato esté por terminar y luego dice ya no tengo tiempo, uno concluye pues que no ha habido intención clara de ver qué hay en el mercado inversionistas privados. Es una señal que no es la correcta.

