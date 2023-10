No obstante, según diversas entidades y expertos consultados, hay varios problemas por resolver para atraer más inversiones a esa industria en el Perú, pese al incremento del consumo local de combustibles, así como de precios del crudo y sus derivados.

Al consultar a Perupetro qué planes tienen para atraer inversiones, esa entidad informó a Gestión sobre el potencial hidrocarburífero que han previsto promocionar en cinco cuencas en diversas zonas del territorio nacional.

¿Qué potencial han identificado?

Esa agencia detalló que en la cuenca Marañón han seleccionado, para promoción, 14 áreas donde han identificado un total de 7,572 millones de barriles de hidrocarburos líquidos que se podrían extraer (de explorarse y confirmarse reservas).

A su vez, en la cuenca Ucayali, estimaron que en ocho áreas determinadas existiría un potencial de 7,572 millones de barriles, así como 0.83 trillones de pies cúbicos (TCF) de recursos prospectivos de gas natural.

En otras tres áreas de la cuenca Madre de Dios, calculan la existencia de 8.6 trillones de TCF de gas y 155 millones de barriles de crudo; mientras en cinco áreas de la cuenca Salaverry identificaron 646 millones de barriles de petróleo (recursos prospectivos).

Y, en la cuenca Tumbes, Perupetro señala que identificó la potencial existencia de 2,410 millones de barriles de recursos prospectivos (de petróleo) y 6.37 TCF de gas.

Es decir, en total han seleccionado 31 áreas de donde se podrían extraer 14,000 millones de barriles de petróleo, y 15.8 TCF de gas natural (lo que representa más de los 10.6 TCF que quedaría por extraer en el yacimiento Camisea).

¿Cómo accederían los inversionistas?

La entidad detalla que dichas áreas pueden ser solicitadas por los inversionistas mediante diversos mecanismos de contratación, el primero de ellos: convenios de evaluación técnica (CET), que tienen plazo de dos años, y en el que el interesado puede realizar estudios y trabajos de gabinete.

También pueden realizar reprocesamientos y mejoramiento de sísmica 2D y 3D, la interpretación geológica-geofísica de la información existente y donde el CET le otorga al inversionista el derecho de primera opción para negociar y suscribir un contrato de licencia.

Un actor externo que -según los expertos- suele incentivar estas inversiones y que ocurre ahora, es la tendencia al alza en el precio del petróleo.

En lo que va del mes, el precio del petróleo WTI (usado como referente para el Perú), fluctuó entre los US$ 85 a US$ 91 el barril, aunque el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, indicó que, a raíz de la guerra en Israel, hay pronósticos que podría llegar a los US$ 150 el barril.

Caída en producción e inversiones

Más allá de las buenas intenciones de Perupetro y de las condiciones atractivas del mercado internacional, las cifras del sector hidrocarburos en el Perú muestran caídas continuas.

Por ejemplo, la producción de petróleo en setiembre, con 34,327 barriles en promedio diario (bpd), significó una caída de 12.5%, y no se recupera a los niveles de producción de cerca de 61,000 bpd antes de la pandemia (entre enero y febrero del 2020).

Esa reducción en la explotación petrolera ha ido a la par con la contracción en la perforación de nuevos pozos, entre ellos los de exploración (que debían reponer reservas), pero que se han dejado de excavar desde hace dos años.

Esa situación va en línea con la merma en las inversiones del sector hidrocarburos, que vienen cayendo en forma continua (salvo ligeros repuntes) en los últimos diez años.

ComexPerú observa que, según cifras de Perupetro, la inversión total en el sector hidrocarburos en el último año alcanzó a US$ 325.8 millones, lo cual representa tan solo el 23.3% de la inversión realizada en 2013 (US$ 1,395 millones).

La escasa perforación a su vez se podría atribuir a la reducción continua en los contratos de exploración, pues mientras el 2013 había 24 de ellos, a agosto de 2023 apenas había seis, pero de los cuales, cuatro estaban paralizados, en su mayor parte por problemas sociales.

Lotes petroleros con contratos por vencer

Aún existe incertidumbre sobre qué va a pasar con los diversos yacimientos actualmente en producción, cuyos contratos vencerán en los años siguientes, como el caso de los lotes X en Piura, de China National Petroleum Corporation (CNPC), que es uno los más productivos, con cerca de 10,000 barriles de petróleo en promedio diario.

En total, hay siete lotes actualmente en producción y con contratos por vencerse entre el 2024 y el 2033.

Gestión consultó a Perupetro si esa agencia planea realizar una nueva subasta o si preveía alguna negociación directa con alguna empresa interesada por el lote X y siguientes lotes con contratos próximos a vencer; pero al cierre de este reporte, no obtuvo respuesta.

Vale recordar que Petroperú había expresado a la agencia en mención, su intención de que se le entregue también el lote X.

¿Para cuántos años nos quedan reservas?

Si no se concretan más inversiones, según estimó a mediados de año Ysabel Calderón, gerente de producción de Perupetro durante el evento Perú Energía 2023, al Perú solo le quedarían reservas de petróleo para los siguientes trece años.

Pero, anotó en ese momento, si se aprovecha el potencial en cuencas poco exploradas, nos darían autonomía de recursos petroleros para 27 años.

¿Por qué no hay más inversiones en el sector?

Según María Julia Aybar, presidenta del Comité de Hidrocarburos de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), hay mensajes contradictorios en el Poder Ejecutivo, desde el momento que anuncia que los contratos petroleros por vencer van a ir directamente a Petroperú, pese al interés de empresas privadas por participar (en esos yacimientos).

“Si tenemos más de un interesado, ¿qué es lo mejor? ponerlos a competir y obtener lo mejor para el país, pero eso no se está dando. Ese es un mensaje contradictorio al objetivo de buscar la inversión en exploración”, aseveró.

Según ComexPerú, el país se encuentra lejos de atender la demanda de 250,000 barriles de petróleo diarios (bpd), (con una producción mensual promedio debajo de 40,000 bpd) lo cual se explica, anotó, en parte, por una serie de regulaciones que limitan el desempeño de la actividad privada en el sector hidrocarburos.

Regalías altas desincentivan a inversores

De acuerdo con el experto Carlos Gonzáles, la falta de incentivos se explica por las regalías que se cobra a las empresas del sector, que pueden ascender hasta el 50% del valor de la producción en ciertos lotes, mientras que en países como Argentina, Colombia y Ecuador estas no superan el 10%.

Gonzales, director de la consultora Enerconsult consideró que otra barrera a la inversión en el sector es la demora en la aprobación de lo instrumentos ambientales, además de los conflictos sociales. A esto le suma que los ríos en la selva han reducido su caudal, lo que dificulta aún más el transporte de petróleo en barcazas.

Para Alvaro Ríos, socio director de Gas Energy Latín América, la falta de inversiones en el sector se deben a lo engorroso de los trámites para obtener autorizaciones para operar. Según los expertos, esos plazos de la “tramitología” pueden fluctuar entre cuatro hasta ocho años.

Según Ríos, a lo anterior se suman los constantes ataques al Oleoducto Nor Peruano, lo cual desincentiva las inversiones petroleras en la Amazonía.

Gustavo Navarro, exdirector general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), considera que un factor que desincentiva las inversiones en lotes con potencial de gas natural en el sur del país, es el que hasta ahora no se haya avanzado en el proyecto del gasoducto al sur. Sin medio de transporte para sacar ese gas, remarca que no es de esperarse inversiones en ese ramo.

SOBRE EL AUTOR Elías García Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP.