Uno de los focos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) estará en formalizar a la pequeña minería y la minería artesanal. Al respecto, el ministro del sector, Iván Merino, mencionó que se buscaría comprar el oro de estos mineros en aras de acelerar dicha formalización.

“Se está viendo la factibilidad de la compra del oro por parte del Estado, se está trabajando con otros sectores. Esto ayudaría a una formalización mucho más rápida y evitar el contrabando del mineral”, subrayó ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

Hay que mencionar que en el primer semestre de este año, se produjeron (minería artesanal) 18,000 onzas troy finas de oro, una caída de 76.9% respecto a similar periodo del 2020.

En la misma línea, el director de formalización minera del ministerio, Alberto Rojas, mencionó que entre las próximas acciones a desarrollarse estará la promoción de la joyería nacional que utiliza como materia prima los minerales preciosos extraídos de la pequeña minería y minería artesanal.

Formalización

Rojas destacó que se alista una nueva ley de pequeña minería y minería artesanal, tras 20 años que tiene la vigente. También se implementará el Fondo Minero; ya se ha concluido el proceso de elaboración del proyecto de decreto supremo (se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas para su opinión).

Y, subrayó Rojas, se fortalecerá el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO).

Minería

En otro momento, Alfredo Rodríguez, director general de minería del Minem, mencionó que con el aumento de producción minera se proyecta que para el 2021 la inversión en el sector alcanzaría los US$ 5,200 millones. “A julio, ya se alcanzó el 49% de la estimación, y en los meses que faltan podemos alcanzar la meta”, remarcó.

Rodríguez recordó que hacia el 2025 se espera el inicio de construcción de 13 proyectos mineros (US$ 11,753 millones), y solo este año están: Ampliación de Shouxin, Pampacancha, Chalcobamba Fase I, Corani, Optimización de Inmaculada, San Gabriel y Yanacocha Sulfuros.

Además, a agosto de este año, hay una cartera de 42 proyectos en exploración (cuentan con todos los permisos).

Sobre los pasivos ambientales mineros, se mencionó que existen 4,360 sin gestionar, de los cuales, 171 son de alto o muy alto riesgo. El ministro del sector, dijo que para los nuevos proyectos que se instalen, “se debería solicitar unas garantías reales para el caso de los pasivos”.

Energía

En busca de cerrar la brecha de acceso a electricidad, Jaime Luyo, viceministro de Electricidad, mencionó que al cierre de este año se deben culminar 24 obras de electrificación rural por S/ 280.6 millones, y para el próximo año se ejecutarán o culminarán unas 30 obras de electrificación rural (S/ 330.8 millones).

Recordó que hay una cartera de proyectos de generación y transmisión: proyectos de generación por US$ 3,355 millones, proyectos en el Plan Nacional de Infraestructura por US$ 1,068 millones, proyectos de Transmisión encargados a ProInversión por US$ 1,001 millones, entre otros.

En otro momento, el ministro Merino anunció que todas las empresas eléctricas estatales entrarán en revisión. “Hay bastantes quejas, dudas y poca transparencia, que implica que vamos a revisar y reorganizar a estas empresas”, remarcó durante sus respuestas a los congresistas.

Petroperú

El viceministro de Hidrocarburos, Enrique Bisetti, mencionó que Petroperú debe asegurar su participación en el mercado de hidrocarburos para optimizar la seguridad energética y la formación de precios “referentes y eficientes”. El ministro, por su parte, agregó que la empresa entrará en una reestructuración.

EL DATO