Gerardo López, jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), se refirió sobre su continuidad en la entidad, en medio de rumores de cambios que surgieron en los últimos días.

De esta manera, en una reunión con periodistas a propósito de los últimos resultados de recaudación tributaria, López respondió si recibió alguna comunicación al respecto.

“Yo no he renunciado. Escuché la noticia [de algún supuesto cambio en la Sunat]. Pero yo no tengo ninguna comunicación oficial al respecto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sigo trabajando habida cuenta que estoy designado como superintendente”, detalló López.

El actual jefe de la Sunat fue designado en el cargo mediante Resolución Suprema 008-2024-EF, recién a inicios de marzo de este año. Sin embargo, el último fin de semana, trascendió que se habría decidido concluir con su designación en el máximo cargo de la administración tributaria. Se deslizó que quien lo reemplazaría sería Aldo Prieto, actual jefe de Gabinete de Asesores en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Este Diario verificó que Aldo Prieto estuvo reunido con José Arista, titular del MEF, la reciente tarde del jueves 29 de agosto por poco más de una hora.

Fuentes de Gestión comentaron durante el fin de semana que el MEF publicaría una norma legal aplicando el reglamento para cambiar a la máximo autoridad de la Sunat, que está adscrita precisamente a esta cartera. El MEF se encarga de proponer al jefe de la administración tributaria y la Presidente lo designa, previo acuerdo con el Consejo de Ministros.

