Luego de reportar una caída de 20% al cierre del 2023, los fletes marítimos seguirían retrocediendo este año, indica la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). La tendencia del costo de transporte internacional sigue a la baja a pesar de las crisis que enfrenta en comercio y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El año pasado la tendencia de los fletes estuvo explicada por la baja demanda de carga contenerizada. El bajo crecimiento de la demanda estuvo relacionado a la cautela en el gasto de los consumidores, la inflación y los cambios en los patrones de consumo, pero aún habían riesgos.

A fines del 2023 se produjo una crisis generada por los ataques de grupos hutíes a buques comerciales en el mar Rojo, provocando desvíos en las rutas que salían de Asia. Esto afectó al canal de Suez, por donde pasa el 22% del comercio mundial de bienes que se transportan en vía marítima.

Por ello, a inicios del 2024 los fletes marítimos subieron de US$ 1,661 a cerca de US$ 4,000 por contenedor de 40 pies. Pero, al 18 de abril estos costos bajaron a US$ 2,719, una caída de 31.4% frente a lo visto a inicios del año.

Fletes bajan, pero se advierte que el comercio exterior sí podría verse afectado por una escalada del conflicto en Medio Oriente.

Los fletes para el transporte marítimo han venido bajando debido a que los buques se vieron obligados a desviar su trayecto hacia el cabo de Buena Esperanza, ubicado en Sudáfrica, a fin de llegar a Europa y los países del Mediterráneo. Esto disminuyó el tránsito de carga en el Canal de Suez, pero aún se mantiene la tensión por lo que podría generar el conflicto en Medio Oriente.

Pese a esto, ComexPerú indica que, acorde a un informe de Veson Nautical, as perspectivas para las tarifas de transporte marítimo son positivas para los siguientes meses. De acuerdo con el estudio de la consultora, con las condiciones actuales, los fletes seguirán bajando en el segundo semestre de 2024 y en el primer semestre de 2025.

Estas proyecciones para los fletes tienen en cuenta que en los siguientes años entrará al mercado una nueva flota de buques con una capacidad combinada de casi 9 millones de contenedores de 20 pies, lo que generaría mayor oferta.

Sin embargo, una escalada en la situación con Medio Oriente sí afectaría a los importadores y exportadores. Según indican, hay riesgos de un alza de la inflación, encarecimiento del precio del petróleo, mayor cotización del dólar, y un proceso más lento de bajada de las tasas de interés.

Con el aumento del precio del petróleo, se podrían producir incrementos en las tarifas del transporte internacional que sí impactarían en los costos logísticos de los exportadores e importadores nacionales.

