¿En qué situación se encuentran las deudas que tienen las instituciones con Essalud?

La deuda contiene la deuda tributaria y la no tributaria. La primera es la que se genera a partir de lo que Sunat recauda respecto del 9% que todo empleador debe aportar al sistema del seguro social. La deuda no tributaria es la que se genera cuando un empleador no cumplió con hacer el pago de los aportes y a pesar de eso el trabajador es atendido.

¿A cuánto ascienden estas deudas?

Al día de hoy, las deudas están en el orden de los S/ 4,168 millones y el 68% es deuda tributaria y el 32% es no tributaria,

¿Cómo se divide esta deuda?

El 67% del total de la deuda es del sector privado y asciende a S/ 2,785 millones, mientras que el 33% corresponde al sector público con un monto de alrededor de S/ 1,300 millones.

¿Qué entidades son las que más deben en el sector público?

Principalmente los gobiernos regionales con una deuda de S/ 581 millones, los gobiernos locales deben alrededor de S/ 435 millones. Es decir, más de S/ 1,000 millones corresponde a deudas de gobiernos regionales y locales. El 65%de la deuda total se concentra en Lima y Callao. Además, el 85% de la deuda está en cobranza coactiva.

¿Entre los gobiernos locales, cuál es el principal deudor?

Las municipalidades de la Victoria con S/ 126 millones y de San Martín de Porres con S/ 54 millones. En general, los principales deudores son los gobiernos locales de Lima Metropolitana.

¿Todos los municipios del país tienen deudas o hay alguno que sí cumpla?

Las municipalidades Miraflores y San Isidro no tienen deuda, son los más formales. Hubo una facilidad de pago hace dos años y las municipalidades deudoras no se acogieron. Son deudores públicos consuetudinarios, no les interesa pagar.

¿Se tiene alguna solución para esto?

Planteamos una propuesta al Congreso. Sobre la deuda pasada es que Essalud se cobre de los saldos no ejecutados de los gobiernos locales y regionales. Para evitar deuda futura, en la ley de presupuesto de este año se aprobó que el MEF prepare un instrumento para que se pague directamente el aporte a Essalud de gobiernos locales y regionales y eso está en proceso de implementación.

¿Aún no está implementado?

No, todavía no está funcionando porque entiendo que hay que adecuar los sistemas del MEF. El pedido ya está en trámite y esperamos que pronto entre en marcha para evitar la deuda a futuro.

¿Esto depende del MEF?

Es el MEF el que está instrumentando esta medida. Nosotros enviamos una propuesta y ellos lo están ajustando a sus formatos.

En el caso de las entidades privadas, que tienen el grueso de la deuda, ¿cuáles son las empresas más deudoras?

Las azucareras. Tumán nos debe S/ 117 millones, Agropucalá S/ 109 millones, Andahuasi, entre otros. También figuran los clubes deportivos como Universitario de Deportes con S/ 10 millones y Alianza Lima con S/ 6 millones.

Casi todas estas empresas están en procesos concursales.

Y por eso la Sunat no las puede embargar porque están con protección patrimonial del Indecopi y algunas empresas grandes como Graña y Montero se han ido al Tribunal Fiscal.

¿Cuánto les debe Graña y Montero?

Su deuda es de S/ 5 millones.

¿Cuánto representa la deuda total de los ingresos que tiene Essalud al año?

A modo de ejemplo, el presupuesto que estamos planteando para el próximo año 2020 está alrededor de S/ 12,000 millones y si hablamos que la deuda al día de hoy supera los S/ 4,000 millones, estamos hablando de la tercera parte del presupuesto de Essalud.

¿Se ha logrado incrementar los ingresos?

Nos acaban de entregar el informe de la OIT en la que hacen un análisis de la sostenibilidad financiera de la seguridad social y hay una serie de medidas para ir cerrando brechas, que solo en infraestructura está calculada en S/ 32,000 millones y en recurso humano se calcula en 9,000 enfermeras y 5,000 médicos que necesitaríamos añadirle al sistema para asegurar la atención dentro de los tiempos oportunos.

Pero también hubo una serie de medidas legislativas que han generado recortes en Essalud a lo largo del tiempo, porque no todos aportan lo mismo. Hemos perdido por estas medidas cerca de S/ 3,000 millones

¿Quiénes tienen aportes distintos?

Hay sistemas como el sector educación, el de salud, el CAS, el seguro agrario, que aportan por debajo del 9%, que es el aporte regular que deberían tener todos. A esto se suma el recorte de las gratificaciones, lo que significó un recorte de casi S/ 800 millones cada año.

¿Todo el problema está relacionado con estas normas?

También nos afecta mucho el seguir asumiendo el pago de nuestros pensionistas de la 20530 y la 18846, que representan S/ 650 millones. Este es un tema que está judicializado, pero que en algún momento debe cesar porque no podemos pagar con dinero de nuestros asegurados una obligación pensionaria.

¿Está judicializado por Essalud?

Sí por Essalud ante la ONP por extinción de obligaciones, porque esta deuda financiera de alrededor de S/ 6,000 millones para la 20530 y otros S/ 2,000 millones para la 18846, que se estableció cuando se escindió el IPSS; Essalud la ha ido pagando a la ONP y ya la terminó de pagar, según el cálculo actuarial en el año 2008. Sin embargo, en el 2005 salió un decreto de urgencia en el que se estableció hacer un nuevo cálculo y mientras tanto se sigue pagando.

Entonces, ¿Essalud ya no debería pagar a la ONP?

La medida judicial no discute el fondo sino la forma, cómo debería ser el corte, si debería hacerse bajo un análisis actuarial o uno financiero para extinguir la deuda. En nuestra opinión, eso no quita que podamos ya cesar el pago y que lo asuma la ONP y que un tercero, como un árbitro, dirima sobre la forma en que debería hacerse el cálculo.

¿Esto desfinanciaría a la ONP?

El aporte de la seguridad social, según la Constitución, es intangible. No podemos tocar el aporte del asegurado para pagar un fin previsional. Entonces, lo correcto es lo correcto.

¿La propuesta de elevar el aporte de 9% se mantiene?

Nosotros no proponemos elevar la tasa, sino corregir las distorsiones que se han generado a lo largo del tiempo. Hubo reducciones de aportes para un año específico y se volvieron permanentes. Eso genera inestabilidad al seguro social.

¿Essalud está desfinanciado?

Lo que está claro en el seguro social es que la población adulta mayor viene creciendo de una manera exponencial. El 75% de las personas mayores de 80 años se atienden en el seguro social y de las personas mayores de 60 años, el 15%. Ellas consumen el 30% del presupuesto, es decir, son los que más consumen y los que menos aportan. Si se mantiene este crecimiento en el tiempo, es momento de ver cómo sostenemos esa atención.

Sí estamos preparados para atender hoy, pero es necesaria la sostenibilidad para el futuro.

Cifras y Datos

S/500 aportan quienes retiran el 95.5% de AFP

Según Molinelli, con este monto las personas que se jubilan pueden atenderse en Essalud durante 20 años.

Edad. El promedio de edad de las personas que retiraron el 95.5% de las AFP es 60 años.

Propuesta. Para Molinelli, la principal solución para financiar estas atenciones es corregir las distorsiones en los aportes que ya contaba con dictamen en el Congreso.

Minsa revisa posible cambio de aporte

Sobre evaluación de la tasa de EPS: “Nos preocupa la sostenibilidad financiera”

El año pasado, el Poder Judicial ordenó al Ministerio de Salud (Minsa) que inicie la evaluación de un posible cambio en la tasa de aporte que reciben las entidades prestadoras de salud (EPS).

Esto luego que la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) ganara un proceso judicial. La demanda fue porque el 2.75% del aporte que reciben las EPS, del 9% que hacen los empleadores a la seguridad social, nunca fue revisado por el Minsa, pese a que la norma señalaba que se hiciera cada dos años.

Frente a la posibilidad de que el Minsa decidiera elevar el porcentaje que les corresponde a las EPS, y en consecuencia Essalud percibiera menos recursos, la presidenta ejecutiva de la entidad del seguro social, Fiorella Molinelli, afirmó que le preocupa todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad financiera.

“Nos preocupa la sostenibilidad financiera para asegurar la atención. Cuando hacemos el diagnóstico de las enfermedades nuestros asegurados tienen cobertura al 100%, y atendemos las capas más complejas, que son las más caras y que incluso las clínicas privadas derivan a sus pacientes a la seguridad social”, afirmó.

Por ello, sostuvo que para seguir garantizando la cobertura es necesario pensar en la sostenibilidad financiera.

Refirió que los ingresos de la seguridad social crecieron en S/ 170 millones, que son adicionales a lo proyectado. Esto porque se trabajó de la mano de la Sunat para mejorar la cobranza.

Asimismo, Molinelli afirmó que esta semana se presentará el libro blanco de la seguridad social, en el que se plantea una hoja de ruta para mejorar el sistema de la seguridad social.

“La separación de funciones ya tiene una serie de modelos que los presentamos para que sean discutidos”, añadió.

Planes para el 2020

Essalud licitará hospitales de Piura y Chimbote en modalidad de ‘bata verde’

Para ir cerrando la brecha de infraestructura de Essalud, que está estimada en S/ 32,000 millones, la entidad planea concesionar dos hospitales en el 2020 bajo la modalidad de bata verde.

Se trata de los hospitales de Piura y de Chimbote, cuyos procesos se encuentran actualmente en ProInversión, que viene realizando la estructuración de los proyectos para poder licitarlos el próximo año.

“Inicialmente fueron planteados como bata gris y se está haciendo un esfuerzo para que sean bata verde, que incluye servicios de ayuda al diagnóstico y toma de imágenes”, afirmó Molinelli.

En el hospital de Piura el monto de inversión aproximado será de S/ 523 millones y beneficiaría a más de 522,000 asegurados de las redes de Piura y Tumbes. Contaría con 324 camas.

En el caso del hospital de Chimbote, la inversión estimada sería de S/ 402 millones, que beneficiaría a 314 asegurados de Áncash y Huaraz, y se tiene proyectado que tenga 161 camas para las atenciones.

Frente las críticas de quienes se oponen a los proyectos de APP en salud, Molinelli aseguró que en sus dos años de gestión ha logrado una buena relación con los sindicatos de Essalud.