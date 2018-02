Víctor Melgarejo M.

victor.melgarejo@diariogestion.com.pe

Vanessa Ochoa Fattorni

vanessa.ochoa@diariogestion.com.pe

Una resolución que los tomó por sorpresa, más si un fallo previo les dio la razón. Ante el nuevo panorama, Cineplanet analiza el efecto que esto tendrá en todo el negocio y en lo que ellos llaman experiencia dentro de las salas de cine. Incluso, se podrían poner en stand by futuros proyectos.

Desde el lunes se ha empezado a sentir el impacto que la resolución de Indecopi dejó...

Para nosotros fue una sorpresa porque este proceso inició en primera instancia en marzo del año pasado en el Indecopi, y ganamos. Pero en segunda no, pese a que los argumentos y pruebas que presentamos eran sólidas. Cuando nos dirigimos a nuestros consumidores hemos transmitido que no solo vendemos películas, canchita y gaseosas, sino un mundo de entretenimiento fuera del hogar.

La discusión ha recaído en lo que implica este negocio (confitería) para ustedes...

Nuestro modelo de negocio funciona alrededor de eso, y sobre esa base nos ha sorprendido la interpretación de los vocales en este tribunal. Argumentan que como negocio principal tenemos la venta de películas.

¿Pero el consumidor lo ve como un todo?

El consumidor quiere entretenerse, pasarla bien, eso no pasa solo en el cine. Y muchos clientes apelan que ir al cine es comer su canchita... Es toda una experiencia, motivados en pasarla bien.

En el mundo, ¿cómo se comporta la industria con la confitería?

Existen legislaciones en otros países con niveles de precios distintos. Nosotros nos circunscribimos a nuestro modelo de negocio.

En cifras claras, ¿cuánto representa el negocio del cine?

Nuestro ticket promedio está alrededor de los S/ 12, si le quitas el 18% del IGV y el impuesto municipal, es decir, un 30%, te quedan S/ 9, y de ahí S/ 4.5 se va al distribuidor. Entonces, con S/ 4.5 no puede surgir este negocio, y falta quitar el 30% del Impuesto a la Renta, al igual que a la confitería.

Por eso impulsamos remodelaciones y nuevas tecnologías para mejorar la experiencia. Entonces, la continuidad del negocio dependerá de los ingresos que tengamos y ese otro negocio (confitería) nos ayuda a reinvertir, o en el caso del cine prime, que es un restaurante con salas de cine. Pero Indecopi toma todo como uno solo y ya no puedo vender comida ni bebidas espirituosas ahí.

Se ha dicho que el 40% de sus ingresos proviene de alimentos, pero ¿cuánto aporta a nivel de Ebitda?

Es más del 40%, antes era un poco menor, pero hemos hecho acciones para mejorar la experiencia. Y a nivel de Ebitda también es más de la mitad, por ello el ticket de ingreso es de S/ 12.50 y un abanico de precios. Con este fallo ahora habrá gente afuera de los cines vendiendo alternativas y liquidando, de alguna manera, la empresa local.

¿Y a cuánto asciende el consumo promedio en alimentos?

En promedio es de S/ 7, y no todos consumen, lo hace un 60%. Están los cinéfilos puros que no compran ni un café, pero atendemos a todos por igual. Por eso nos preocupa esta resolución.

Ahora se va a afectar una parte del negocio, ¿pero después estará en riesgo todo?

Tenemos que evaluar en el camino el nivel de impacto y los proyectos futuros. Una cosa es el modelo de negocio que tenemos hasta hoy y otro el que nos están imponiendo. Hoy no puedo decir hasta qué punto replantearemos los proyectos.

¿Qué proyectos pueden revisarse?

No he tenido comunicación con los malls con los que tenemos proyectos. Si esto continúa hay que revisar. Un ejemplo, en Puruchuco se demanda más de US$ 10 millones. ¿Cómo recuperar esa inversión si ya no se vende confitería?

¿Han pensando en subir el precio de las entradas?

No tenemos contemplado subir los precios porque una cosa es el conflicto con esta resolución y otra nuestra relación con los clientes, y no queremos afectarlos.

¿Y evalúan reformular los precios en alimentos?

En confitería se puede ajustar precios, lo más seguro es que tengamos acciones comerciales y eso sí afectaría la rentabilidad.

¿Piensan apelar ante el Poder Judicial?

Estamos evaluando qué acción tomar sobre ello.