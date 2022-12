Las exportaciones peruanas registraron una caída de 7% en el mes de octubre debido principalmente a los menores despachos mineros, de acuerdo a cifras de la Asociación de Exportadores (ADEX).

El gremio detalló la evolución de los envíos de manera mensual, con lo cual se observa un comportamiento mixto.

Así, en enero de este año los envíos al exterior se incrementaron 21%, en febrero 28%, en marzo 20% y en abril 13%. En mayo se observó una caída de -4%, para luego reportar un alza de 19% en junio. En julio nuevamente se reportó una caída de -2%, para después registrar un alza de 5% en agosto y 1% en setiembre.

Ahora en octubre las exportaciones registraron una caída de 7%.

El presidente del gremio, Julio Pérez, indicó que el resultado del mes a mes refleja de forma clara el ambiente de inestabilidad política y falta de predictibilidad que vivía el país hasta el miércoles último, lo cual frenaba las inversiones de mediano y largo plazo, que es justamente lo que se necesita.

“Tras la juramentación de Dina Boluarte como presidenta de la República, esperamos que se retome el diálogo con los agentes económicos y con un trabajo coordinado, podamos encaminarnos hacia la recuperación”, sostuvo.

Hay una agenda postergada que incluye temas como salud, educación, seguridad ciudadana y estabilidad económica -continuó-, para ello es importante no solo tener un buen gabinete ministerial, sino estabilidad económica y jurídica que lleve oportunidades a todos los peruanos, en especial a los más vulnerables.

El gremio precisó que en términos acumulados, el desempeño sí fue positivo. Así, entre enero y octubre de este año las exportaciones peruanas sumaron US$ 52 mil 723 millones 543 mil, lo que representó un aumento de 8.6% respecto al mismo periodo del 2021 (casi US$ 48 mil 561 millones).

Envíos tradicionales

Las exportaciones tradicionales entre enero y octubre sumaron US$ 37 mil 813 millones 726 mil, presentando un ligero crecimiento de 5.8% en relación al mismo periodo del 2021 y acumulando el 71.7% del total exportado por el país.

A pesar de sufrir una contracción de -3.4%, la minería tradicional (US$ 29 mil 324 millones 785 mil), lideró los envíos primarios. Sus partidas más preponderantes fueron el cobre (US$ 13 mil 980 millones 914 mil) y el oro (US$ 6 mil 204 millones 385 mil).

Además, se exportaron hidrocarburos (US$ 5 mil 149 millones 871 mil), pesca tradicional (US$ 2 mil 248 millones 204 mil) y agro tradicional (US$ 1,090 millones 864 mil), con variaciones positivas de 98.6%, 1.3% y 97.2%, respectivamente.

China con cerca de US$ 17 mil 059 millones, concentró el 45.1% del total. Otros destinos fueron EE.UU. (US$ 2 mil 494 millones 736 mil), Japón (US$ 2 mil 300 millones 698 mil), India (US$ 2 mil 010 millones 142 mil) y Canadá (US$ 1,954 millones 835 mil).

No tradicionales

Los despachos con valor agregado ascendieron a US$ 14 mil 909 millones 791 mil entre enero y octubre del 2022, registrando un alza de 16.3% respecto al mismo periodo del año pasado. Lograron una participación del 28.3% del total de las exportaciones peruanas.

Su rubro líder fue el agropecuario-agroindustrial (US$ 6 mil 738 millones 975 mil) con un incremento de 10.3% y una concentración de 12.7%, siendo los arándanos frescos la partida N° 1. También resaltaron las paltas, uvas, espárragos y demás preparaciones utilizadas en la alimentación de los animales.

EE.UU. se mantiene como su principal mercado con US$ 2 mil 365 millones, un aumento de 17.8%, seguido de Países Bajos (US$ 1,017 millones) cuya caída fue de -3.8%. Otros que destacaron fueron España, Ecuador y China.

El químico fue la segunda actividad más importante (US$ 2 mil 002 millones 119 mil) con un alza de 30.5%. El ácido sulfúrico (US$ 196 millones 681 mil) se posicionó como el producto ‘estrella’. Conformaron el top five el alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico >= 80% Vol., óxido de cinc; demás placas, láminas, hojas y tiras de los demás polímeros de propileno, e hidróxido de sodio en disolución acuosa.

Sus destinos fueron Chile (US$ 366 millones 328 mil), Ecuador (US$ 232 millones 108 mil) y Bolivia (US$ 209 millones 450 mil). Los 3 cerraron en azul. También resaltaron EE.UU., Colombia, Países Bajos, Brasil, México, Reino Unido y Panamá.

En el tercer lugar estuvo el subsector siderúrgico y metalúrgico (US$ 1,381 millones) cuyo aumento fue de 14.2%. Su producto líder fue el cinc sin alear (US$ 281 millones 500 mil) con un ascenso de 17.6% y una concentración del 20.3%. EE.UU. (US$ 293 millones 029 mil) ocupó el puesto N° 1 con un crecimiento de 25%, seguido de Colombia, Bolivia, Ecuador, Bélgica, Suiza, Alemania, México, Venezuela y Taiwán.