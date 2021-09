Las exportaciones peruanas de palta, uno de los productos más representativos de la canasta exportadora nacional, consiguieron un nuevo récord histórico para el país al alcanzar los US$ 949 millones hasta julio 2021, informó el titular del Mincetur, Roberto Sánchez.

Las ventas registradas en ese periodo fueron 47% mayores a las obtenidas durante similar periodo del 2020 (US$ 645 millones) y 14% mayores a las registradas en todo el año 2020, previo récord histórico para el producto (US$ 834 millones).

Cabe resaltar que aún resta incluir las exportaciones de agosto 2021, mes en que finaliza la campaña.

El ministro explicó que el buen resultado se debe al aumento de la producción y la oferta exportable de palta , por las mayores inversiones realizadas, así como a los mayores precios de exportación en los principales mercados mundiales.

El resultado refleja el esfuerzo de los productores y de la política del Gobierno de abrir mercados y desarrollar la oferta que hacen posible que este producto arribe a diferentes partes del mundo.

“Quiero saludar el arduo trabajo de los agricultores, cooperativas, asociaciones y empresarios del país que han logrado que la palta peruana se convierta en un producto reconocido a nivel mundial por su calidad. En nuestra gestión, apoyaremos su esfuerzo con más capacitaciones y asistencia técnica en el marco de los planes regionales de exportación, para que juntos logremos que el Perú se convierta en el primer proveedor del mundo”, destacó.

Resaltó que la palta es uno de los productos estrella de la agroexportación, un rubro económico con mucha proyección en el Perú.

En ese sentido, recordó, el impulso sostenible a esta actividad será uno de los ejes centrales de este Gobierno.

-Principales regiones y destinos-

A julio del 2021, La Libertad encabezó las exportaciones totales de palta al registrar envíos por US$ 308 millones (+45%) y alcanzar una participación de 34% en el mercado de exportación del apreciado fruto a nivel nacional.

Otras regiones que obtuvieron importantes ventas de palta al exterior fueron: Lima (US$ 200 millones/ +35%), Lambayeque (US$ 200 millones/+62%), Ica (US$ 114 millones/ +31%) y Áncash (US$ 46 millones/+82%).

Respecto a los principales destinos, con los cuales se está aprovechando los beneficios de los acuerdos comerciales vigentes, los mercados que registraron mayores compras de palta fueron la Unión Europea (US$ 469 millones/+45%), Estados Unidos (US$ 159 millones/ +13%) y Chile (US$ 109 millones/+205%).

Además, destaca Corea del Sur (+259%), que casi cuatriplica sus importaciones de palta peruana (de US$ 8 millones pasó a US$ 30 millones).