El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que en febrero del 2023 las exportaciones auríferas cayó 30% respecto al mismo mes del 2022, totalizando solo US$ 600 millones, su nivel más bajo de los últimos 12 meses.

La caída se explica por el menor volumen embarcado (-29.9%) aunado al descenso del precio del mineral (-0.2%).

Ese mismo mes, el valor de los productos mineros metálicos y no metálicos sumó US$ 2,535 millones, lo que significó un descenso en 27.1% en comparación a lo reportado en febrero del 2022 (US$ 3,479 millones).

En ese marco, los resultados en el primer bimestre sumaron los US$ 5,235 millones, una contracción de 21% frente al mismo periodo del año anterior (US$ 6,623 millones). “Debido al aumento de las existencias en China, principal consumidor de cobre y zinc en el Perú, como consecuencia de las paralizaciones de actividades por el Año Nuevo Lunar y las restricciones relacionadas con el COVID-19″, detalla el documento

Actividad minera

Por otro lado, el Minem informó que las transferencias de recursos generados por la actividad minera, que incluyen el canon minero, y regalías mineras (Legales y Contractuales) y derecho de vigencia y penalidad, sumaron al mes de abril del 2023 más de S/ 3,018 millones, de acuerdo a la última edición del Boletín Estadístico Minero (BEM).

Esta cifra está representada, en parte por el adelanto en la distribución del canon minero cuyo objetivo es contribuir con el dinamismo de las inversiones públicas en el territorio nacional durante el Año Fiscal 2023.

Por esta razón, las transferencias económicas por canon minero sumaron desde el primer mes de este año, más de S/ 2,349 millones.

Cabe precisar, que estos recursos generan desarrollo económico en los departamentos, ya que permiten financiar proyectos de infraestructura y servicios básicos como agua potable, saneamiento, educación y salud, entre otros.

En cuanto a las transferencias por concepto de regalías mineras legales y contractuales, al mes de abril registraron más de S/ 663 millones. Además, es preciso mencionar que, el monto transferido por este concepto es el resultado de las utilidades generadas en el primer trimestre del 2023.

Dicho esto, el documento estadístico, elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem, detalla que las transferencias por el concepto de derecho de vigencia y penalidad alcanzaron más de S/ 6 millones a febrero del 2023.

Por regiones

Finalmente, en el análisis por departamentos, Áncash recibió el mayor monto de transferencia con más de S/ 771 millones, con una participación del 25.5% del total de recursos distribuidos.

En segundo puesto se encuentra Tacna, que recibió más de S/ 370 millones, representando el 12.3%; y en tercer lugar se ubicó Arequipa con una cifra que supera los S/ 365 millones, ostentando el 12.1% del total transferido. Estos departamentos representaron, en conjunto, el 49.9% del monto total transferido a nivel nacional.

