Perú viene afinando motores para participar en el evento más importante del Medio Oriente –que durará seis– y que espera el arribo de 25 millones de visitantes y el desarrollo de 60 eventos diarios : la Exposición Universal Expo 2020 Dubái, conocida popularmente como Expo Dubái 2020.

Está será la primera Exposición Universal que se celebrará en un país árabe. La última fue hace dos años en Kazajistán.

Luis Torres, director ejecutivo de Promperú, explicó a Gestión.pe que la participación de Perú en este evento internacional –cuyo tema central será la innovación– buscará presentarnos como una nación de oportunidades para los inversionistas.

Que cuenta –además– con una atractiva oferta exportable y turística y que pone en valor su biodiversidad.

La presencia de Perú en Expo Dubái 2020 demandará S/ 44 millones (US$ 13 millones) la que será destinada principalmente para la construcción, operación, mantenimiento y desmontaje del pabellón peruano.

“Vamos a tener un pabellón de 2,000 metros cuadrados en la que vamos mostrar lo mejor que tiene nuestro país en diversos ámbitos”, manifestó Torres. En ese contexto, remarcó que los recursos ‘están asegurados’ y es que hasta el momento –por lo menos es el propósito del Ejecutivo– no se quiere repetir lo que ocurrió hace cuatro años cuando Perú canceló su participación, alegando la falta de presupuesto, en la Expo Milán 2015 conocida por ser una de las mayores ferias alimentarias del mundo.

En aquella oportunidad el Estado peruano iba a destinar US$ 5 millones. La ausencia de Perú en Milán fue catalogado –incluso– por más de un especialista como “un error”.

“¿Existe el riesgo de cancelar la participación de Perú por la falta de presupuesto como en Expo Milán 2015? No ya que están asegurados los recursos, además (la presencia de Perú) es una tremenda oportunidad de cara al Bicentenario”, aseveró Torres.

[Vea aquí como será el pabellón de Perú en Expo Dubái 2020]:

-Cuánto vende Perú a los Emiratos Árabes-

En materia comercial, uno de los principales objetivos que se espera alcanzar con la presencia de Perú en Expo Dubái 2020 es aumentar las exportaciones peruanas hacia Emiratos Árabes.

Estas sumaron US$ 443 millones el año pasado , lo que representó un retroceso de 26.4% en relación al 2017, debido a que en ese año se alcanzó un récord histórico (US$ 602 millones). El 97% de las ventas peruanas a este mercado perteneció al sector tradicional y el 3% al no tradicional.

En dicho año, las exportaciones tradicionales alcanzaron los US$ 430 millones , lo que implicó una caída de 26.4% como consecuencia directa de los menores envíos de oro en bruto; aunque hubo un ligero crecimiento de los envíos de café verde en grano que se expandieron en 65.4% de manera internanual, según reportes de Promperú.

Mientras que las no tradicionales llegaron a los US$ 14 millones , lo que representó también un descenso de 24.3% debido a los menores envíos de productos de minería no metálica y metal – mecánica, pero se registró un crecimiento de las ventas de productos pesqueros para consumo humano directo, especialmente de colas de langostinos congeladas, que se dinamizaron en 768.7% hasta alcanzar US$ 3 millones.

Así como un ligero incremento de 0.8% de los productos agropecuarios, ante el buen desempeño de la quinua en grano y las uvas frescas que pudo contrarrestar la caída de los envíos de granadas frescas.

El director ejecutivo de Promperú comentó que otro de los principales desafíos será dar a conocer la cartera de proyectos de inversión –a través de ProInversión– y también convertir al Perú en un destino turístico para visitantes de alto poder adquisitivo, tomando como base el potencial de atractivos como Machu Picchu, Kuélap, Valle Sagrado, entre otros como la ruta norte o amazónica.

Así, la siguiente semana –como allanando el camino de la delegación peruana a Dubái– se realizará la Expo Perú Dubái 2019 en la que participarán 50 empresas peruanas: 39 exportadoras y 11 operadores turísticos. La meta será concretar acuerdos comerciales por US$ 22 millones con cerca de 100 compradores provenientes de países como India o Corea, que participarán de este encuentro comercial.

“Lo que nosotros queremos es reforzar más la penetración de los productos peruanos con valor agregado que dependen del esfuerzo del sector público y privado. La Expo Perú Dubai es la primera que se hace en está región y estamos haciendo un trabajo muy fuerte para ofrecer lo que es la oferta exportable con el turismo”, acotó.