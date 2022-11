A diferencia de la propuesta del Gobierno, que era otorgar el subsidio a todos los trabajadores jóvenes con esas edades que sean contratados en empresas formales, en el Parlamento la acotaron a que solo se conceda cuando se trate de su primer empleo. Esta iniciativa fue incluida durante el debate de la Comisión de Economía, pues no se encontraba en el predictamen con el que se inició la discusión.

Un segundo candado es que el beneficio se acota solo a los jóvenes que sean egresados y estudiantes de institutos técnicos y universitarios. En la propuesta inicial, esta restricción no existía pues se buscaba que todos los que se encuentren en el rango de edad mencionado puedan acceder al subsidio.

El beneficio no se extendería a todas las empresas, pues se acota solo a las que tengan menos de 100 trabajadores. Es decir, se deja de lado a las compañías más grandes.

LEA TAMBIÉN: Ahora casi la mitad de trabajadores peruanos tiene empleo más precarizado

El subsidio a otorgar

El subsidio se otorgará cuando una empresa contrate a jóvenes con una remuneración de hasta S/ 1,700 y tendrá un máximo de seis meses por cada trabajador contratado.

Se mantuvo la propuesta del Ejecutivo de un subsidio de hasta 55% de la remuneración durante los tres primeros meses a los sueldos de mujeres jóvenes que hayan sido contratadas por tiempo indefinido. Este porcentaje se reducirá a 27.5% durante los tres meses siguientes. Si el contrato es a plazo determinado o tiempo parcial, el subsidio es de 45% por los primeros tres meses y de 22.5% en los tres siguientes.

En el caso de los varones que sean contratados a plazo indefinido el subsidio alcanzará el 45% del total de la remuneración bruta durante los primeros tres meses, y 22.5% durante los tres meses siguientes. Y si el contrato es a plazo determinado, se subsidia el 35% los tres primeros meses y el 17.5% en los tres posteriores.

Impacto de la medida

El laboralista Jorge Toyama afirmó que esta es la primera medida que se plantea desde el Gobierno y el Congreso que busca dinamizar el empleo en el sector privado. Sin embargo, cree que no tendría impacto, pese a dirigirse a la población más afectada del mercado laboral, pues los jóvenes son los más informales y subempleados.

Una de las razones por las que no surtiría efecto es que no hay un mecanismo para un empleo sostenible del joven. Es decir, una empresa puede contratar a los jóvenes solo para beneficiarse del subsidio y al término del contrato ya no continuar con él. “Se puede incentivar la sustitución de personal no joven, que es un poco más caro, por jóvenes más baratos”, dijo.

Por ello, Toyama considera que es necesario que el tema del empleo juvenil sea abordado de una manera integral y no solo como una forma de obtener mano de obra barata para los empleadores.

Refirió que durante la pandemia ya hubo una intención similar a la planteada por el Ejecutivo, sin embargo la experiencia no fue positiva, pues la empresas no encontraron en un subsidio de este tipo un incentivo real para contratar a los jóvenes.

LEA TAMBIÉN: MTPE dispone que días de licencia con goce por cuarentena generan derecho a vacaciones





Las claves de la propuesta

Costo. José Alfredo La Rosa, director general de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad del MEF, explicó que esta propuesta demandará un presupuesto de S/ 291.5 millones.

Beneficiados. La Rosa afirmó que el subsidio a la planilla de trabajadores jóvenes, sería entregado a las micro y medianas empresas que hayan sufrido más por la pandemia