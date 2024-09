Las exportaciones desde las Zonas Económicas Especiales (ZEE) totalizaron US$ 74.1 millones al cierre de 2023, lo que representó una caída del 21% frente a los US$ 93.9 millones registrados en 2022, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), informó ComexPerú.

Esta reducción se debió principalmente a la disminución en las exportaciones de los sectores agropecuario (-4.6%), químico (-33.4%) y pesquero (-90%).

Durante el primer trimestre de 2024, las exportaciones desde las ZEE ascendieron a US$ 18.3 millones, registrando un leve aumento interanual del 3%. Este crecimiento fue impulsado por los sectores agropecuario (7.4%), químico (7.5%) y minero no metálico (83.4%).

No obstante, el sector pesquero no reportó envíos en este periodo. La Zona Especial de Desarrollo (ZED) Paita contribuyó con el 91% de las exportaciones, mientras que Zofratacna y la ZED Matarani aportaron el 6% y 3%, respectivamente.

LEA TAMBIÉN: Nivel del lago Titicaca disminuye en 55 centímetros en su costa peruana

En comparación con otros países de la región, las exportaciones desde las ZEE en Perú siguen siendo limitadas. En 2022, países como Costa Rica (US$ 10,547 millones), República Dominicana (US$ 7,833 millones) y Uruguay (US$ 4,268 millones) superaron significativamente las cifras peruanas.

Además, estos países atrajeron inversiones superiores a los US$ 1,000 millones en sus ZEE, mientras que Perú reportó una inversión de US$ 186.1 millones en 2022.

El comercio desde estas zonas representó más del 32% de las exportaciones totales en Uruguay, el 59.9% en Costa Rica y el 56.9% en República Dominicana . En contraste, en Perú solo representó el 0.15% de las exportaciones nacionales.

A pesar de contar con uno de los regímenes de incentivos tributarios más atractivos de la región, las ZEE en Perú han mostrado un desempeño limitado en términos de atracción de inversiones y exportaciones. Los incentivos incluyen exoneraciones del Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto Selectivo al Consumo, aranceles y otros tributos.

Sin embargo, el estudio “Hoja de Ruta para la Implementación de Estrategias de Atracción de Inversión Extranjera Directa a las Zonas Económicas Especiales del Perú”, elaborado en 2023 por el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Corea, señala que la infraestructura deficiente es un obstáculo significativo.

El estudio resalta la necesidad de mejorar la conectividad vial y ferroviaria, así como el suministro de energía renovable y la agilización de permisos para el uso de terrenos y edificios.

Otro factor clave identificado es el desarrollo de clústeres industriales dentro de las ZEE, para vincularlas a las cadenas regionales de valor y fomentar industrias con mayor valor agregado. El informe subraya la importancia de avanzar en tecnología para fortalecer sectores productivos estratégicos y mejorar la competitividad en los mercados internacionales.

En febrero de 2024, el Ejecutivo anunció que trabaja en un proyecto de ley para establecer un marco normativo unificado para las ZEE. Esta iniciativa contempla la posibilidad de crear nuevas ZEE bajo administración privada.

Según el Banco Mundial, un régimen normativo unificado podría ofrecer claridad para los inversionistas, simplificar la aplicación de la ley y mejorar la coordinación entre las diferentes entidades gubernamentales encargadas de las ZEE.

Te puede interesar leer: