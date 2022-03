La Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2022 consiste en 63 proyectos que están situados en 17 regiones del Perú y la inversión supera los US$ 586 millones.

Los proyectos relacionados al oro y cobre se posicionaron en el primer lugar de la Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2022, según el Minem. En total, son 23 proyectos auríferos que concentran una inversión de US$ 254 millones y representa el 43.4% del presupuesto en exploración del Perú.

El proyecto minero La Zanja (Cajamarca), operado por la empresa Buenaventura, requiere una inversión de US$ 114 millones. Por su parte, el proyecto Las Defensas (La Libertad), ejecutado por La Poderosa, demanda una inversión de US$ 69 millones.

El Minem indica que la exploración es fundamental para el desarrollo de la minería en el Perú porque permite descubrir nuevos yacimientos y la extensión de la vida útil de las minas. Ambas acciones permiten de manera favorable la inversión nacional y extranjera en nuestro país.

Continuamente, existen 20 proyectos cupríferos en la presente cartera que significa una inversión de US$ 211 millones y representa el 36.1% de la inversión en todo el Perú.

Los proyectos de cobre más resaltantes son Soledad (Áncash), a cargo de la compañía minera Chakana Copper, que requiere una inversión de US$ 47 millones; Pampa Negra (Moquegua), operado por Nexa Resources, con una inversión de US$ 45 millones; y Chapitos (Arequipa), manejado por Camino Minerals, con US$ 41 millones de inversión.

Se debe resaltar que el cobre es el metal más exportado por el Perú y genera más ingresos.

En tercera posición, se ubican 10 proyectos de zinc que representan el 11.2% y una inversión de US$ 66 millones. Los proyectos que generan mayores montos de inversión son Romina 2 (Lima) con US$ 28 millones, y Carhuacayán (Junín) cuya demanda de inversión es de US$ 11 millones.

Por último, lo completan 10 proyectos de plata y estaño equivalentes al 9.3% y requiere una inversión de US$ 55 millones.