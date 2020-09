AT&T Inc. está teniendo problemas para suscitar el interés de posibles compradores de Vrio Corp., su negocio de televisión por satélite en Latinoamérica, tras intentar venderlo activamente durante al menos cuatro meses, según personas familiarizadas con la situación.

El problema con Vrio se suma a las dificultades a las que se enfrenta AT&T en su esfuerzo por recaudar efectivo y pagar deudas con la venta de negocios no esenciales en un mercado difícil. Las personas solicitaron que no se revelara su identidad ya que se trata de información privada. AT&T rehusó hacer comentarios.

Vrio es parte de una creciente lista de activos bajo revisión o con ofertas para su venta. El líder ejecutivo John Stankey quiere agilizar AT&T deshaciéndose de negocios no esenciales que la compañía agregó durante su era de mega adquisiciones.

Desde que Stankey asumió el control en julio, las empresas que la compañía ha explorado vender incluyen DirecTV, el servicio de televisión por satélite de EE.UU. también en declive; Xandr, la unidad de publicidad digital; y Crunchyroll, el servicio de retransmisión de anime. AT&T retiró recientemente su división de juegos, Warner Bros. Interactive Entertainment, del mercado.

Vrio, que consiste en las operaciones de DirecTV de AT&T en América Latina y partes del Caribe , ha dado problemas desde que AT&T lo adquirió junto con el resto de DirecTV en el 2015.

A los pocos meses de cerrar el acuerdo, AT&T anotó en pérdidas US$ 1,100 millones de su negocio de DirecTV en Venezuela debido a la inestabilidad política en el país. En mayo de este año, AT&T cerró su negocio de DirecTV en Venezuela.

En el 2018, AT&T abandonó su plan para vender una parte de Vrio a través de una oferta pública inicial, incluso después de reducir el número de acciones en oferta y recortar el precio indicativo.

En el segundo trimestre, el número de suscriptores de Vrio cayó un 21% a 10.7 millones desde los 13.5 millones del año anterior, incluido el cierre de DirecTV en Venezuela. Ello redujo los ingresos por servicios un 27% a US$ 752 millones, y la división registró una pérdida operativa de US$ 79 millones para la primera mitad del 2020, frente a una ganancia de US$ 18 millones en el mismo período del año pasado.

Esto complica los esfuerzos de los compradores para encontrar el precio correcto de Vrio. Su valor decreciente ha dificultado que incluso AT&T le asigne un número exacto.

Debido a la crisis política en Venezuela y el impacto de la pandemia de COVID-19, AT&T dijo en un informe regulatorio 10-Q el mes pasado que registró otros US$ 2,200 millones en pérdidas por deterioro del fondo de comercio. En el informe regulatorio, AT&T dijo que es probable que el valor razonable de la unidad de Vrio sea menor que su valor en libros.