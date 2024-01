Moody’s Investors Service (Moody’s) rebajó la calificación de Volcan Compania Minera S.A.A. y subsidiarias (Volcan) desde Caa1 a Caa3. En su análisis, explicó que dicho cambio refleja el creciente riesgo de refinanciación y de reestructuración de la deuda en los próximos meses, ante la falta de progresos significativos en la mejora de la liquidez para refinanciar sus próximos vencimientos de deuda; y la limitada flexibilidad financiera de la polimetálica peruana en los próximos trimestres.

Además, la firma calificadora mantuvo la perspectiva de la empresa en “negativo”, por la incertidumbre en torno a la capacidad de Volcan para hacer frente a sus vencimientos de deuda a corto plazo dada su limitada flexibilidad financiera. Dicha situación aumenta el riesgo de una reestructuración.

De otro lado, Moody’s Investors Service estimó que la empresa minera generará alrededor de US$ 150 millones de flujo de caja libre (FCF) negativo en 2024, en medio de US$ 105 millones de vencimientos de deuda (tres amortizaciones trimestrales de US$ 35 millones cada una a partir del segun).

“Este déficit de liquidez se compara negativamente con los US$ 55 millones en efectivo de la empresa a finales de septiembre de 2023 y los US$ 25 millones recientemente aprobados en pagos anticipados de producción futura, con Glencore plc (“Glencore”, Baa1 positivo) como contrapartida”, explicó la firma.

Las operaciones de Volcan. (Foto: Volcan)

Detalles de la calificación de Volcan

Moody’s Investors Service señaló que otras fuentes de liquidez de Volcan siguen siendo limitadas, pues la empresa no pudo renovar los US$ 50 millones de una línea de crédito renovable comprometida (RCF) y que expiraba en noviembre de 2023. Otros orígenes de liquidez incluyen posibles ventas de activos; sin embargo, sigue sin estar claro cuándo se concluirían estas posibles transacciones y qué cantidad podría obtener la empresa de estas fuentes de financiación alternativas.

Si bien la compañía minera se comprometió con los participantes del mercado en la venta de activos y alternativas de refinanciación desde principios de 2023, Moody’s consideró que el anuncio de su accionista mayoritario, Glencore, sobre el inició de la exploración de una posible enajenación de su participación mayoritaria del 55% en Volcan en febrero de 2023, añade incertidumbre al ya difícil entorno operativo y del mercado financiero.

“La rebaja también refleja consideraciones de gobernanza como factores clave de la acción de calificación, incluida la falta de visibilidad sobre un plan integral para refinanciar los próximos vencimientos y un enfoque agresivo hacia la gestión de la liquidez, que ahora se reflejan en la evaluación de la credibilidad de la gestión y la trayectoria de la empresa que ha pasado de 4 a 5″, remarcó el informe.

Incertidumbre y exposición a precios

Para Moody’s, el mencionado anuncio de Glencore en Volcan y los recientes desacuerdos de los accionistas crean una incertidumbre adicional en torno a la estrategia financiera de Volcan y su capacidad para mejorar su perfil de liquidez.

Además, las calificaciones Caa3 de Volcan incorporan el riesgo de refinanciación de la empresa y la elevada volatilidad de sus beneficios debido a su exposición a los precios de las materias primas unida y a una elevada estructura de costes, una liquidez históricamente ajustada y unas políticas financieras agresivas, así como a su modesta escala en comparación con la de sus pares mundiales y su concentración de operaciones en un solo país (Perú).

Al mismo tiempo, el análisis sobre la empresa minera da cuenta de una limitada diversificación operativa en términos de metales producidos y activos (siete minas), y de su condición de productor líder de zinc y plata a escala mundial, con algunas de las mayores reservas de zinc.

Factores que podrían mejorar o rebajar la calificación

Según el análisis de Moody’s, una mejora de la calificación es poco probable en este momento, en medio de las perspectivas negativas. Sin embargo, la firma podría estabilizar la perspectiva si hay pruebas de mejoras en la liquidez y si consigue asegurar fuentes alternativas de recursos para enfrentar su brecha negativa de FCF y los vencimientos de deuda a corto plazo.

En contraparte, las calificaciones de Volcan podrían rebajarse si la liquidez de la empresa empeora aún más o si la misma es incapaz de refinanciar la deuda con vencimiento en 2024 y 2025, lo que aumentaría el riesgo de un canje o reestructuración de la deuda y provocaría pérdidas superiores a las previstas para los acreedores.

