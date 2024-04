El fabricante de automóviles estadounidense se asociará con el gigante tecnológico chino Baidu Inc. para las funciones de cartografía y navegación de lo que denomina Full-Self Driving (FSD), según personas familiarizadas con el asunto. Tesla también aprobó un requisito clave de seguridad de datos y privacidad, lo que ayudaría a aliviar algunas de las preocupaciones sobre la comercialización de FSD en China.

Las acciones de Tesla subieron hasta un 6.6% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos, mientras que Baidu saltó un 2.4% en Hong Kong.

Los acontecimientos se produjeron después de que Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, hiciera un viaje sorpresa a China el domingo en busca de la aprobación del software de asistencia al conductor que podría ayudar a detener la caída de los ingresos del fabricante de automóviles. Aunque el conjunto de funciones de la empresa requiere una supervisión constante y no convierte a los Tesla en autónomos, la empresa cobra US$ 8,000 por ellas en Estados Unidos, o US$ 99 al mes por una suscripción.

El Wall Street Journal informó el lunes que funcionarios chinos comunicaron a Tesla que Pekín aprobó provisionalmente el plan de la empresa para lanzar FSD en el país, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Musk se reunió el domingo con el primer ministro, Li Qiang, quien como secretario del Partido Comunista Chino en Shanghái ayudó a la empresa a establecer la que ahora es su principal planta a nivel mundial. Su avión privado salió de Pekín el lunes, según FlightRadar24.

Aunque Tesla disfrutó inicialmente de una bienvenida de alfombra roja en China, su fortuna se ha desvanecido recientemente, ya que se enfrenta a una competencia más dura de los fabricantes nacionales de vehículos eléctricos liderados por BYD Co. La cuota de Tesla en el mercado automotor chino se redujo hasta situarse en torno al 6.7% en el cuarto trimestre de 2023, frente al 10.5% del primer trimestre del año pasado, según cálculos de Bloomberg basados en datos de la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China.

La aprobación de la FSD en China supondría un gran impulso para Tesla, que viene de registrar su primer descenso interanual de ingresos trimestrales desde 2020. Incluso después de reducir los precios, la compañía vendió menos vehículos en el primer trimestre. Musk está recortando el personal en al menos un 10% y buscando acelerar nuevos modelos, incluidos vehículos menos costosos, que podrían estar listos a principios de 2025 o incluso antes de fin de año.

La visita sorpresa de Musk a China es “un momento decisivo”, dijo Dan Ives, analista sénior de Wedbush Securities, en una entrevista con Bloomberg Television. “Esto podría abrir FSD en China, lo que veo como el desbloqueo de lo que realmente podría ser la oportunidad de oro para ellos”.

La colaboración con Baidu, uno de los aproximadamente 20 proveedores cualificados con credenciales cartográficas de primer nivel del país que pueden aplicarse en funciones de asistencia al conductor, permitirá a Tesla aprovechar los servicios de navegación y cartografía a nivel de carril de la empresa china. Tesla utiliza Baidu para la cartografía y la navegación de sus vehículos desde 2020.

