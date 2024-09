La compra sería en efectivo y un acuerdo entre las dos compañías podría ser anunciado el jueves, dijo la persona, pidiendo no ser nombrada al discutir información no pública. Un representante de Frontier declinó hacer comentarios. Un portavoz de Verizon no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

The Wall Street Journal informó más temprano sobre las conversaciones. Las acciones de Frontier subieron hasta un 38%, la mayor subida desde que salió de la quiebra en 2021, a US$ 38.62. Eso da a la compañía un valor de mercado de US$ 9,300 millones.

Frontier, con sede en Dallas, se autodefine como la “mayor compañía de internet de fibra pura de EE.UU.” En 2023 registró ventas de US$ 5,800 millones, con cerca del 52% de los ingresos totales procedentes de productos de fibra óptica.

Proveedores de telecomunicaciones han estado reforzando sus ofertas de banda ancha ante expectativas de que la demanda por datos seguirá creciendo. En julio, por ejemplo, T-Mobile US Inc. dijo que invertiría US$ 4,900 millones en una empresa conjunta con la firma de capital de riesgo KKR & Co. para comprar el proveedor de servicios de internet por fibra óptica Metronet.

Sowmyanarayan Sampath, jefe del grupo de consumidores de Verizon, dijo en una conferencia de Bank of America Corp. el miércoles por la mañana que la compañía tenía una historia de 20 años ofreciendo acceso a internet a través de líneas de fibra óptica y que seguiría construyendo sobre eso.

“Nos gusta el espacio y creemos que el negocio es bueno”, dijo.

En 2015, Verizon vendió partes de su negocio de telefonía fija en California, Florida y Texas a Frontier por US$ 10,540 millones en efectivo. Frontier se declaró más tarde en quiebra, emergiendo en 2021 con unos US$ 11,000 millones menos de deuda.

Frontier inició una revisión interna de su negocio anteriormente este año. La empresa ha enfrentado la presión del inversor activista Jana Partners para mejorar su rentabilidad.

