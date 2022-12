Elon Musk acaba de vender otros US$ 3,580 millones en acciones de Tesla Inc., lo que eleva el total de los títulos que ha vendidos desde fines del año pasado a casi US$ 40,000 millones.

La última venta, de aproximadamente 22 millones de acciones esta semana, coincidió con la caída de Musk desde el primer lugar en el índice Bloomberg Billionaires, posición que ocupaba desde setiembre del año pasado. El valor de mercado de Tesla también cayó por debajo de la marca de medio billón de dólares por primera vez desde noviembre de 2020.

Hasta el cierre del miércoles, las acciones de Tesla se habían desplomado un 55% este año.

Las persistentes ventas de Musk tras asegurar en varias ocasiones que dejaría de vender acciones de Tesla reflejan una creciente presión sobre las finanzas de Twitter Inc. Su errático e impulsivo enfoque para administrar la empresa de redes sociales ha alejado a los anunciantes, y los esfuerzos para conseguir más ingresos con tarifas de suscripción fracasaron.

El caos en Twitter ha sido un obstáculo para Tesla, que enfrenta sus propios problemas. El fabricante de autos eléctricos ha reducido los precios y la producción este trimestre en China y ha tomado extrañas medidas, ofreciendo incentivos en Estados Unidos.

Musk ha dicho que la compañía tiene dificultades para hacer frente a los efectos que están teniendo la caída del mercado inmobiliario de China, la crisis energética de Europa y las alzas a las tasas de interés de la Reserva Federal sobre la demanda.

Musk intentó durante meses salir del acuerdo de Twitter, pero finalmente fracasó. Para ayudar a financiar la compra, vendió más de US$ 15,000 millones en acciones de Tesla antes de cerrar la transacción: alrededor de US$ 8,500 millones en abril y luego US$ 6,900 millones en agosto. En noviembre, vendió otros US$ 3,950 millones de sus tenencias.

Las recientes ventas de Musk reducen su participación en la empresa a aproximadamente un 13%, según datos de Bloomberg. Al cierre del miércoles, tenía un patrimonio de US$ 160,900 millones, con lo que queda en el segundo lugar del índice Bloomberg Billionaires después del francés Bernard Arnault. Su fortuna se ha reducido en US$ 109,400 millones este año.