El minorista estadounidense vendió 144.5 millones de acciones a US$ 24.95 cada una, según fuentes que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. La cifra representa un descuento del 11% respecto del cierre del martes en Estados Unidos, según cálculos de Bloomberg, y se ubica cerca del extremo inferior de un rango de precios indicativo de entre US$ 24.85 y US$ 25.85.

Las acciones de JD.com que cotizan en Hong Kong cayeron hasta un 12% el miércoles, liderando una venta más amplia en los sectores de comercio electrónico y tecnológico chino. Walmart está afinando su estrategia en la segunda mayor economía del mundo, donde su socio de comercio electrónico de larga data tiene dificultades al igual que sus rivales tradicionales Alibaba Group Holding Ltd. y PDD Holdings Inc., propietario de Temu.

La empresa estadounidense ha construido un sistema maduro de comercio electrónico y entrega en China, tanto para Sam’s Club como para su negocio de hipermercados, y se está centrando en sus propias iniciativas, según una fuente al tanto que habló bajo condición de anonimato. El acuerdo se produce en un momento en que el consumo en china se ve afectado por la crisis inmobiliaria, la volatilidad de los mercados y la incertidumbre sobre las perspectivas laborales.

Continúa la recuperación económica de dos velocidades de China | Las ventas minoristas mejoran, pero aún están por detrás de la producción industrial.

“Espero que Walmart se sienta decepcionado con el caballo por el que apostó”, señaló Mark Tanner, director gerente de la agencia de marketing China Skinny. “No parece que las ambiciones originales hayan dado el resultado previsto en el momento de la adquisición”.

Según fuentes al tanto, el corredor de bolsa que gestiona la oferta es Morgan Stanley. JD.com también recompró hoy US$ 390 millones de sus acciones.

La venta permitirá a Walmart “centrarse mejor en el sólido desarrollo en el país”, incluido Sam’s Club y su negocio de hipermercados, y “asignar fondos a otras prioridades”, según un comunicado de la compañía. El minorista afirmó que seguirá cooperando con JD.com, calificando la empresa china de comercio electrónico de “socio valioso”. JD.com confía en la futura colaboración entre las dos compañías, señaló en un comunicado. Morgan Stanley no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

La franquicia Sam’s Club de Walmart ha sido un área positiva para la empresa, convirtiéndola en la única cadena de hipermercados que registró crecimiento en las ventas el año pasado entre las cinco compañías líderes, según la Asociación de Cadenas de Tiendas y Franquicias de China.

Empleados clasifican paquetes en el Parque Logístico Kunshan número 1 de JD.Com Inc. Asia en Kuchan, provincia de Jiangsu, China, el jueves 8 de junio de 2023. Foto: Bloomberg

En la nación asiática, la unidad ofrece productos de primera calidad con un modelo de afiliación que está siendo copiado por sus rivales, mientras que otros hipermercados básicos de la empresa luchan junto con sus competidores. Es probable que Walmart redistribuya el capital de la venta para ampliar sus propias tiendas, según un informe de Citigroup Inc.

Mientras tanto, los mayores minoristas en línea de China intentan revertir su mala racha, en un momento en que sus resultados financieros se ven afectados por la incertidumbre económica y los hábitos de compra cambiantes de los consumidores. La semana pasada, Alibaba, que por mucho tiempo ha sido un barómetro del sector, sorprendió a los inversionistas al revelar que su negocio principal de comercio se contrajo en el trimestre de junio.

Los resultados de JD.com en el trimestre de junio superaron las expectativas, a pesar de que los ingresos apenas crecieron un 1,2%. Esto prolonga una serie de trimestres de crecimiento de un solo dígito que se remontan a 2022, un período de malestar que ha reducido a la mitad su valor de mercado desde principios del año pasado.

La ruptura entre Walmart y JD también sigue un patrón de disolución de alianzas entre empresas minoristas online y offline, ya que las ambiciones de fusionar favorablemente las experiencias físicas y cibernéticas de los consumidores no se han hecho realidad. Bloomberg informó este año que Alibaba está considerando vender su división de tiendas por departamento InTime.

La venta de acciones marcaría el fin de una asociación que comenzó cuando Walmart adquirió una participación del 5% en la empresa china en 2016. Dicho acuerdo también implicó que JD.com se hiciera cargo del mercado en línea Yihaodian de Walmart, que se centraba en la venta de comestibles a compradores femeninos de alto nivel en las principales ciudades chinas, dijeron entonces las empresas.