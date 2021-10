La unidad de consumo de GlaxoSmithKline Plc está atrayendo el interés de firmas de capital privado en lo que podría conducir a la adquisición más grande de todos los tiempos, dijeron personas con conocimiento del asunto.

Los asesores de la farmacéutica que cotiza en Londres han recibido muestras informales de interés en las operaciones durante los preparativos para una salida a bolsa, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es confidencial. Advent International, Blackstone Inc., Carlyle Group Inc., CVC Capital Partners, KKR & Co. y Permira se encuentran entre los posibles postores que evalúan el negocio, agregaron.

La unidad de consumo también podría atraer a algunas de las compañías farmacéuticas y de bienes de consumo más grandes del mundo, dijeron las personas. La unidad podría estar valorada en 40,000 millones de libras (US$54,000 millones) o más en cualquier acuerdo, informaron las personas.

Las acciones de Glaxo subieron el martes hasta un 4,8% en las operaciones de Londres. Las acciones avanzaban un 2.3% a las 11:30 a.m., lo que le daba a la compañía un valor de mercado de alrededor de 72,000 millones de libras.

Glaxo dijo el martes que la compañía está en camino a escindir la unidad a mediados de 2022 y repitió que la junta evaluará cualquier opción que aumente el valor para los accionistas.

El negocio de productos de consumo para el cuidado de la salud “con fuertes perspectivas de crecimiento se verá potenciado por su acceso a los mercados de capitales y su capacidad para establecer su propia estrategia” como empresa independiente, dijo Glaxo.

Glaxo está trabajando con Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. en los preparativos para una cotización separada de la empresa, informó Bloomberg News en junio. También se ha estado defendiendo de la presión de los inversionistas activistas Elliott Investment Management y Bluebell Capital Partners.

Compra récord

Cualquier acuerdo para el negocio de consumo de Glaxo se clasificaría como una de las adquisiciones más grandes a nivel mundial este año y la mayor adquisición de capital privado registrada, según muestran los datos compilados por Bloomberg. Sobrepasaría la adquisición de TXU Corp. por US$48.000 millones por parte de KKR y TPG en 2007.

Dado el tamaño del posible acuerdo, las firmas de adquisiciones podrían terminar uniéndose para realizar la compra y atraer a fondos soberanos o administradores de pensiones para aumentar el capital para la oferta, dijeron las personas.

El negocio de consumo de Glaxo es uno de los más grandes del mundo, con marcas que incluyen el analgésico Panadol, el antiácido Tums y las vitaminas Centrum. La cartera de consumo generó ventas anuales de más de 10 mil millones de libras el año pasado. Algunas farmacéuticas como Novartis AG han abandonado el área de productos de consumo para centrarse en medicamentos recetados de mayor margen. Otros, como Bayer AG, se han duplicado al comprar marcas de sus rivales.

El interés proviene del capital récord que hay en la industria de adquisiciones y da luces de un creciente interés de estas firmas de inversión por apuntar a transacciones más grandes. Un consorcio liderado por Blackstone, Carlyle y Hellman & Friedman acordaron en junio comprar la empresa de insumos médicos Medline Industries Inc. en un acuerdo valorado en más de US$30,000 millones.