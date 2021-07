Es un producto básico de la canasta familiar y en los últimos días su precio ha estado al alza. Hablamos del aceite, y en el mercado local existen más de 70 marcas compitiendo, las cuales generan el 95% del gasto en la categoría de aceite vegetal, según data de Kantar División Worldpanel.

Cabe precisar que aquí también se incluye a las marcas blancas.

Y si hablamos del movimiento total del mercado, que incluye aceites de cocina líquidos envasados hechos de semillas y los aceites de oliva, en volumen llegó a 360.2 millones de litros en 2020, un crecimiento de 11.7% respecto al 2019, según Euromonitor International.

En valor, en 2020, la cifra fue de US$ 902.8 millones, con un incremento de 17.4% respecto al año previo. Así, el gasto per cápita fue de US$ 27.4, y en litros 10.9.

“El mercado de aceites comestibles creció como consecuencia del aumento del consumo dentro del hogar, mientras que la demanda proveniente de restaurantes decreció”, señaló Maria Teresa Caruso, analista en Euromonitor International.

En este periodo el precio tuvo un incremento promedio de 2%, y se proyecta que siga aumentando en 2021, debido a mayor demanda en el mercado mundial, además de aumento en costo de transporte.

Competidores

De todo el mercado de aceites, el 37% se lo llevan tres marcas de aceites vegetales, las cuales son fabricadas por Alicorp. “Ellos tiene el liderazgo, pero las marcas blancas están ganando terreno año tras año, compitiendo no solo por precios sino también al ofrecer aceites diferenciados como 100% de soya, girasol o maíz”, comentó Caruso.

Es así que la marca líder del mercado es Primor, con el 19.3% de participación, seguido de Cocinero con 10.9% y Sao con 6.8%. La compañía tiene ocho marcas de aceites en su portafolio.

Y si hablamos de marcas privadas, Alicorp es también productor de algunas como el caso de Precio Uno de Tottus.

Formatos

En el mercado de aceites vegetales, el principal formato sigue siendo el de un litro, que representa más del 70% de la categoría, según data a febrero de Kantar División Worldpanel.

Dicho formato logra un aporte al crecimiento en la categoría de 36%, señala la consultora.

La categoría de aceites vegetales, entre febrero 2020 y febrero 2021, aumento en 54% su volumen como consecuencia del mayor tiempo en que las personas permanecieron en sus hogares.

Cifras y datos

Proyección. Según Euromonitor, se estima que al 2025 se dé un crecimiento de 11.4% en volumen. Así, se consumirían 401.2 millones de litros.

Valor. En cuanto a valor, el crecimiento al 2025 sería de 8.9%, menos de la mitad de lo que se reportó entre 2019 y 2020.