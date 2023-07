¿Cómo viene la recuperación de segmentos?

El turismo receptivo estuvo muy afectado, pero que ya comenzó a crecer permanentemente, y observamos que será así para este y el próximo año. El segmento corporativo nacional, de Lima a provincias y viceversa, también se está recuperando.

El mercado corporativo internacional, que viene a Lima principalmente, estuvo estancado los últimos 17 meses; pero también comenzó a reactivarse.

¿Hay alguno que se mantenga aún lento en su reactivación?

El segmento que aún está estancado es el de turismo interno. Principalmente porque aún estamos con una tasa alta de inflación, y porque los peruanos tuvieron una serie de incentivos que ya no pueden seguir gastando, como los retiros de AFP, CTS, etc. Esto último dinamizó el sector, pero ya no lo estamos viendo.

¿Cómo le ha ido al turismo receptivo?

Pasamos de no recibir extranjeros en los primeros meses a llegar al millón de extranjeros a estas alturas del año. En la ocupación del mercado corporativo crecimos un 80%, ya que vemos mayor movimiento en los sectores minero y agro. Los destinos que se alimentan de turismo interno no ha registrado crecimiento.

Nuevos hoteles

¿Tienen planeado abrir nuevos hoteles para este año?

A partir del 1 de agosto iniciaremos una nueva operación con un hotel en Paracas, que será un Casa Andina Select, y contendrá 150 habitaciones.

En pandemia desarrollamos la franquicia de Casa Andina, al cual le llamamos Hoteles Asociados. Escogemos los mejores hoteles en los destinos donde Casa Andina no tiene presencia . Por ejemplo, en Huancayo, Chimbote, Huancavelica o Chanchamayo . Estos deben cumplir con los atributos de tres estrellas de Casa Andina, y nosotros nos encargamos de la comercialización, las reservas y el marketing de estos.

¿Incorporarán nuevos hoteles asociados?

Sí. Ya tenemos 11 de esos, por ejemplo, en Moyobamba que acaba de empezar, y en San Martín, donde ya tenemos tres hoteles asociados. Para este año, son cuatro más que ya están en proceso, de los cuales uno estará en Chachapoyas y otro en Puerto Maldonado, Madre de Dios .

¿Tienen planeado lanzar otros hoteles en adelante?

Junto a nuestro equipo de Desarrollo de Nuevos Negocios, estamos trabajando fuerte en la firma de nuevos contratos para franquicias . Tenemos otros en el pipeline, pero serán lanzados en el 2024.

Destinos con mayor recuperación

¿Qué segmentos representan mayores ingresos a la compañía?

Históricamente, siempre los extranjeros representaban cerca del 50% de los ingresos. Eso se está recuperando, a medida que el número de extranjeros se ha incrementado. Como Casa Andina estamos en 28 destinos, y algunos ya están cerca a sus niveles prepandemia.

¿Como cuáles?

El norte ya está cercano a sus niveles prepandemia, por el impulso del corporativo y las playas. Incluso meses pasados tuvieron ocupaciones similares o mejores que prepandemia. Lamentablemente, el Fenómeno El Niño y el dengue afectaron los últimos meses. Otros destinos corporativos, como Moquegua, Chiclayo o Trujillo ya se han acercado al prepandemia.

¿Qué destinos aún no muestran recuperación?

Los que están aún por debajo son los destinos que necesitan el turismo receptivo, como Cusco, Nasca, Arequipa, entre otros. Sin embargo, va creciendo todos los meses, porque el flujo de receptivos también incrementa.

¿Ya han recuperado sus tickets promedio?

El turismo doméstico ya regresó a sus tickets promedio que tenían en prepandemia en algunos destinos, al igual que en el mercado corporativo. El turismo receptivo aún tiene un desfase.

¿Esperan una reactivación total para el 2024?

Estimo que el próximo año pasaremos de 2.3 millones de extranjeros visitando el Perú a 3.8 millones, muy cerca a los 4 millones. Ya deberíamos superar las cifras prepandémicas, pero, por el nefasto gobierno pasado y las revueltas a principio de año, estamos atrasados.

En el 2019, el Perú recibió 4.4 millones de turistas extranjeros. El 2022 recibimos 1.9 millones. Este año, solo recibiremos el 50% de los extranjeros que recibimos en 2019. La región ya está a sus niveles prepandemia, nosotros no.