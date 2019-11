Los estadounidenses que acudan a uno de los centros comerciales más lujosos de Nueva Jersey podrán ver el nuevo Toys R Us, resurgido de la bancarrota, justo a tiempo para la temporada navideña.

La cadena de juguetes en dificultades abrió una nueva tienda en Garden State Plaza en Paramus el miércoles, después de entrar en liquidación hace más de un año. Es la primera de las 10 nuevas ubicaciones que se prevén que estén operativas para finales del próximo año.

En lugar de los pasillos con torres de juguetes de los antiguos puntos de venta, las nuevas tiendas tienen estantes para niños en espacios especiales con marcas de juguetes como Paw Patrol, Nerf y Nintendo.

Alrededor de 1,500 artículos estarán disponibles en los establecimientos; otros productos se pueden pedir a través de pantallas táctiles en las tiendas o por internet a través del minorista Target Corp.

La desaparición de Toys “R” Us bajo una enorme montaña de deuda fue un gran golpe para la industria del juguete. La cadena, que generaba más de US$ 7,000 millones en ventas anuales en Estados Unidos, a través de más de 700 tiendas antes de declararse en bancarrota en el 2017, era un campo de pruebas clave para juguetes nuevos e innovadores y proveedores más pequeños.

A la compañía no le va a resultar fácil recuperar su antiguo dominio. Durante la temporada navideña del año pasado, la primera sin la presencia de US Toys “R” Us en décadas, los minoristas rivales se lanzaron para ganar cuota de mercado.

Walmart Inc., por ejemplo, celebró miles de eventos en tienda donde los niños podían probar artículos, mientras que el minorista por internet Amazon.com Inc. emitió un catálogo de juguetes impreso. Los megaminoristas han continuado su expansión de juguetes este año. Target agregó 25 tiendas mini-Disney que aprovecharán los estrenos de películas de Star Wars y Frozen.

La reencarnación de Toys “R” Us se centrará en experiencias como una réplica de la casa del árbol y una sala de cine en tiendas. Una versión disfrazada de la mascota Geoffrey the Giraffe también saludará a niños y padres.

“Hay tanta demanda acumulada por ver cómo será la nueva experiencia de Toys ‘R’ Us” dijo Richard Barry, responsable ejecutivo de la matriz de Toys “R” US, Tru Kids Inc., en una entrevista.

La segunda tienda se abrirá en el centro comercial Galleria en Houston la próxima semana.