ByteDance Ltd. ofrece recomprar hasta US$ 3,000 millones de sus propias acciones a inversionistas a una valoración de alrededor de US$ 300,000 millones, brindándoles una forma de cobrar después de que se estancaran los planes de una oferta pública inicial.

La empresa con sede en Pekín, matriz de la exitosa aplicación de video TikTok, informó a los accionistas sobre el plan el viernes por correo electrónico. El precio ofrecido por acción de poco menos de US$ 177 le dio a la compañía una valoración implícita de US$ 300,000 millones, escribió la compañía en el memorando visto por Bloomberg News. También dijo que iba a extender su plan de incentivos de acciones existente por 10 años más. ByteDance se ha convertido en la startup más valiosa del mundo gracias al éxito de aplicaciones como TikTok y su contraparte china Douyin, pero ha quedado atrapada entre la represión de Pekín contra las empresas de internet nacionales y las sospechas de Washington sobre los servicios en Estados Unidos. Tan solo esta semana, la directora de operaciones de TikTok, Vanessa Pappas , fue sujeta a una gran presión para sellar los datos de los usuarios estadounidenses de la revisión china durante las audiencias del Senado. Directora de operaciones de TikTok, Vanessa Pappas. (Foto: Bloomberg) El Gobierno de India ya prohibió TikTok, luego de una disputa fronteriza en el 2020 que agrió las relaciones con China. Eso obligó al servicio a salir de lo que había sido su mercado más grande por número de usuarios, con 200 millones de espectadores frecuentes. ByteDance lleva años contemplando que TikTok se convierta en una empresa cotizada en bolsa, una medida que podría beneficiar a los inversionistas y aliviar cierta presión política a medida que la empresa se separa de su matriz china. Contempló una oferta pública inicial aparte para Douyin y sus negocios de China en Hong Kong. Pero ambos debuts fueron pospuestos repetidamente a medida que Pekín intensificaba el escrutinio hacia los gigantes de internet y, más recientemente, una fuerte caída en las acciones de tecnología. La valoración de ByteDance se disparó a más de US$ 400,000 millones en operaciones privadas, pero esa cifra se redujo a menos de US$ 300,000 millones, reportó Bloomberg News en julio. La compañía dijo a sus 110,000 empleados globales el mes pasado que reducirá el precio de sus opciones sobre acciones en un 20%, como compensación para retener a los trabajadores durante una ola más amplia de despidos en el sector de internet chino. Si bien la oferta actual de US$ 300,000 millones está por debajo de la valoración máxima de ByteDance, aún promete un retorno notable para los primeros inversionistas en la compañía como Sequoia Capital y Susquehanna International Group. La represión de Pekín ha impactado el valor de las empresas de tecnología en China, eliminando en un momento más de US$ 1 billón de valor de los gigantes que cotizan en bolsa como Alibaba Group Holding Ltd. ByteDance se une a los grandes rivales Alibaba y Tencent Holdings Ltd. en la recompra de sus propias acciones, en un momento en que inversionistas globales como Warren Buffett y SoftBank Group Corp. salen de algunas de sus inversiones en acciones chinas más lucrativas. Para compensar la preocupación general del mercado, Tencent viene recomprando sus acciones negociadas en Hong Kong casi a diario en las últimas semanas, mientras que Alibaba prometió US$ 25,000 millones para un nuevo programa de recompra.