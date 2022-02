Después de cerrar sus cuatro locales por nueve meses durante el 2020, a causa de la pandemia, Tijeritas encontró en la reinvención la fórmula para seguir creciendo. Y además de optar por brindar sus servicios a domicilio, la marca de peluquería especializada en niños hasta los 12 años, entendió que su plan de expansión mediante franquicias debía dar un giro.

Por esa razón, como asegura Lidian Gamarra, gerente general de la firma que cuenta con tres locales propios (Caminos del Inca, Megaplaza y Plaza Lima Sur) y uno franquiciado (Plaza San Miguel), a partir de este año cambiarán algunas de las exigencias que solicitaban a los interesados en la franquicia de su marca.

“El 2020 fue un año de pérdida para la marca y el 2021 ha sido una etapa de adaptación. Desde julio del 2020 optamos por el servicio a domicilio y cuando se pudo atendimos en nuestros locales pero con los límites por cuestiones de aforo. Todavía mantenemos esa actividad mixta pero hemos hecho algunos ajustes en las condiciones de nuestras franquicias”, afirma.

MÁS INFORMACIÓN: Montalvo arribará a Estados Unidos en primeros meses de 2022

Si bien, el canon de entrada se mantiene en US$ 25,000 y el área de los locales no puede ser menor a 40 metros cuadrados (m2), en esta nueva etapa de expansión, los franquiciados de Tijeritas podrán optar por abrir locales ‘stand alone’ o puerta a calle. “Algo que antes no permitíamos y solo podían abrirse en centros comerciales”, aclara.

Pero no será lo único. En adelante Tijeritas también optará por las franquicias asociativas. “No nos cerramos a los locales propios porque siempre son una posibilidad, pero nos estamos inclinando por las franquicias asociativas porque con los cambios y movidas políticas es otra forma de crecer y, de esa manera, también formamos parte de los nuevos locales, aunque es algo que veremos del 2023 en adelante”, señala.

Más locales

Con relación a los nuevos locales, que -incluido el canon de entrada- demandan una inversión promedio de entre US$ 75,000 y US$ 100,000, Gamarra adelanta que están en negociaciones preliminares para la apertura de tres nuevos locales, dos en Lima y uno al interior del país.

¿Cuándo? “Las posibilidades más cercanas para estos nuevos locales son a partir del segundo semestre, no solo por la coyuntura que se vive en el país, a nivel político y económico, sino también por el tiempo que toma la implementación de los locales y por la estacionalidad de la demanda, porque sabemos cuáles son los meses en los que las ventas suben y bajan y es la principal recomendación que le hacemos a los interesados”, añade.

Y, debido a que los franquiciados ahora tienen la posibilidad de abrir locales puerta a calle, asegura que los dos locales que vienen negociando en la capital, “uno en Miraflores y otro en San Isidro, serían ‘stand alone’, mientras que el de provincia se abriría en un centro comercial”.

El ticket promedio en Tijeritas bordea los S/45, no solo porque han incrementando el precio de sus servicios sino porque tras el estallido de la pandemia decidieron incorporar la atención a domicilio y han seguido apostando por los paquetes fotográficos (Imagen: Tijeritas)

Perspectivas y ticket promedio

Si bien, el “prolongado” cierre de sus locales afectó los resultados del 2020, en el 2021 la apuesta por el servicio a domicilio y la “experiencia Tijeritas” favorecieron la recuperación y cerraron el año con resultados cercanos al 80% de los niveles de facturación que tenían antes de la pandemia.

“Ha habido mucho retroceso y ya estamos en un 80% de los niveles prepandemia, pero estamos bastante convencidos de que este año vamos a llegar a nuestro punto de venta prepandemia porque estamos incorporando nuevos servicios, seguimos con la omnicanalidad y con el servicio a domicilio, por eso tenemos una clara perspectiva de que el 2022 será de recuperación total y en el 2023 volveremos al crecimiento de dos dígitos que teníamos antes de la pandemia”, anota.

Como una muestra de esa recuperación afirma que el 70% de los ingresos de Tijeritas provienen actualmente de los servicios de peluquería, mientras que un 25% es el aporte de los servicios de fotografía y el 5% de la venta de los productos afines que le ofrecen a los clientes.

Con relación al ticket promedio de venta, Gamarra indica que a pesar de lo sucedido en el 2020 y en el 2021, este ha crecido alrededor de 10%, pasando de S/ 40 a poco menos de S/ 45, no solo por la incorporación de nuevos servicios -como la atención a domicilio- sino porque “después de siete años” incrementaron el precio de sus servicios de corte de cabello.

“Ahora tenemos paquetes del servicio básico a partir de S/ 45 y los paquetes con fotografía a partir de S/ 79, pero dependiendo de si se trata de un cliente frecuente o no, también ofrecemos descuentos de hasta 20% en los diferentes servicios que ofrecemos en Tijeritas”, menciona.