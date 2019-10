Luego del anuncio del cierre de las oficinas físicas de Wayra en Perú, Chile, Venezuela y México, ciertas dudas surgieron sobre el futuro de la aceleradora de startups de Telefónica en dichos países.

Jaime Sotomayor, director general de Wayra Perú, detalló a Gestión los cambios que se vienen a partir del 1 de enero del 2020, cuando se concrete la medida.

“Simplemente ciertas funciones administrativas que se hacían en esos cuatro países se van a centralizar en Argentina, como el manejo del portafolio, alianzas estratégicas”, comentó, en la tercera edición del Innovation Day, de la CCL.

Refirió que esa reestructuración se alinea a la nueva estrategia de Telefónica de trabajar con startups cada vez más maduras, que ya cuentan con sus propias oficinas y puedan hacer “match” con la actividad de la empresa de telecomunicaciones.

Así, explicó, elevarán su inversión de US$ 150,000 hasta US$ 250,000 por cada startup, considerando fondos que no serán redistribuidos a Argentina.

“Todo el presupuesto para inversión de Wayra es una gran bolsa a nivel global y cuando encontramos una startup no importa el país e invertimos”, sostuvo.

Proyecciones en Perú

Consultado por el aterrizaje de dicha estrategia en Perú, Sotomayor indicó que en el país seguirán realizando el trabajo de scouting (exploración), de conexión de startups con las operaciones de Telefónica y otras funciones que requieren presencia física.

Si bien el nuevo enfoque de financiamiento de Wayra apuntará a startups de perfiles más específicos, el ejecutivo consideró que “sería interesante” encontrar todos los años entre dos y tres startups peruanas maduras para invertir.

“Cada país produce una cantidad de startups diferente. Perú está mejorando definitivamente. Si tenemos bastante suerte, entre dos y cinco startups al año sería un número super bueno”, anotó.

Añadió que Wayra Perú – que reportará a Hispano Sur de Wayra con sede en Argentina- ya ha invertido en una startup peruana este año.