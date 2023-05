Para el 2022 buscaban un crecimiento a doble dígito. ¿Lograron el objetivo?

Estuvimos cerca del 18% de crecimiento y muy cerca del presupuesto.

En cuanto al primer trimestre del 2023, ¿cómo ha sido el desempeño del negocio?

En nuestra planificación ya habíamos considerado que íbamos a seguir teniendo inestabilidad y una pobre ejecución del gasto en el sector salud y en otros sectores por parte del Estado. Sin embargo, en diciembre el nivel de incertidumbre creció más con las protestas políticas, lo cual obviamente afectó el inicio del año.

¿De cuánto ha sido esa afectación?

En el norte, con la crisis climática, hay caídas de entre 15% y 18% en Tumbes, Piura, Chiclayo y Trujillo. Algunas categorías como el paracetamol crecen notablemente por el dengue, pero eso incluso lo teníamos mapeado. El año comenzó con incertidumbre, y probablemente es el peor trimestre de la industria farmacéutica en 10 o 15 años.

¿Cómo ha sido en el caso de Tecnofarma?

Nosotros hemos mantenido los planes que habíamos acordado y nuestro ciclo de lanzamientos sigue en línea. De hecho, el viernes lanzamos probablemente un con uno de nuestros licenciantes, Eli Lilly, diseñado para el cáncer de mama temprano, que es probablemente el cáncer más frecuente en el Perú. A nivel de mujeres, ya sobrepasó al cáncer de cuello uterino.

¿Es el único lanzamiento que se ha hecho en lo que va del año?

Este es el quinto lanzamiento a nivel general. Pero, en el área de especialidades y oncología, es el segundo. En el caso del área de farmacia hemos tenido tres lanzamientos: en el área de cardiovascular, en el de salud osteoarticular y en el de diabetes.

En total, ¿cuántos lanzamientos tendrán este año?

Si todo sale bien, si salen los registros y estamos de acuerdo con los planes, calculamos que tendremos entre cinco y siete lanzamientos adicionales este año.

¿En qué áreas?

En cardiología, en diabetes y en oncología. Además, tenemos que lograr sobre todo el acceso en el sector privado y el público. Eso es siempre complejo porque en el Perú el nivel de maduración, cuando uno habla en términos de acceso, todavía es bajo.

¿Por qué?

En el Perú aún estamos mirando la medicina en términos del costo del producto y no estamos mirando la solución en términos de cómo disminuimos la carga de la enfermedad y de elevar la esperanza de vida. El enfoque es cómo logramos que los pacientes se adhieran a tratamientos, se identifiquen tempranamente y no generemos un gasto alto al sector o al sistema sanitario porque no se atendieron adecuadamente y en etapas tempranas.

¿Cuál es la proyección de crecimiento que tienen?

Esperamos alcanzar las tasas planificadas, con una proyección del 12%. Aunque el primer trimestre nos está informando de un decrecimiento.

¿A qué se debe?

Hay una disminución del consumo que a veces suele irse hacia el mercado de genéricos. Sin embargo, estamos viendo que incluso el mercado de genéricos también está mostrando una disminución. El mercado de OTC (over the counter, venta sin receta médica) es el que no ha mostrado una disminución. En el mercado que se genera dentro del sistema sanitario con las prescripciones de los médicos sí estamos observando una disminución del 5% este año.

En cuanto a la inflación económica, ¿ha tenido algún impacto?

Los costos siempre te golpean por inflación, por incrementos de costos logísticos, pero en este primer trimestre te diría que ese impacto no lo hemos tenido. O ya está asumido. En realidad, como es una industria muy competitiva, tiene más de 200 o 300 laboratorios, hay que enfrentar a la competencia todos los días. Así, todo el tiempo estamos buscando formas de bajar los costos, de hacer más eficientes las cosas.