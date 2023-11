Inversiones

Actualmente, Supernova tiene parques de entretenimiento en Plaza Norte, Mallplaza Bellavista en Callao y Plaza San Miguel, que reúnen unos 2,500 m2. Estos locales tienen juegos como piscinas de espuma, bastket, dodge ball, trampolines, free jump, entre otros.

“En el año en curso se ha invertido US$ 1.2 millones en las dos aperturas realizadas (Mallplaza Bellavista y Plaza San Miguel), y planeamos invertir US$ 4 millones en las aperturas de 2024″, señaló Bruce Wagner, gerente general de Supernova, en entrevista con Gestión.

Además, indicó que dos de los nuevos parques de entretenimiento se ubicarán en centros comerciales de Independencia, y los otros dos en malls de La Victoria y La Molina.

Además, para el resto de 2024 espera concretar otras dos aperturas de centros de entretenimiento mucho más grandes que los anteriores, pues incluirán toda la gama de juegos del portafolio de Supernova. Es así que ambos constarán de 7,000 m2 en conjunto.

Meses atrás, el ejecutivo sostuvo que la compañía planeaba abrir este año un local en el norte peruano, posiblemente en Piura. Sin embargo, en esta oportunidad Wagner ha indicado que dichos planes se postergaron debido a que el rubro de entretenimiento está contraído en esa parte del país por la inminente llegada del fenómeno El Niño. El público norteño opta por priorizar otros gastos.

Facturación del primer año

El Grupo SP es un holding peruano que incluye empresas de servicios de marketing, gastronomía, retail y entretenimiento. Cuenta con oficinas en el Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Panamá. Supernova, que forma parte del holding, empezó a operar con su primer parque, de 500 m2, en Plaza Norte (Independencia) en diciembre de 2022.

Para el cierre de 2023, que será su primer año operativo completo, Supernova proyecta facturar entre S/ 9.5 y S/ 10 millones, un monto que supera largamente las expectativas que la firma tenía meses atrás. Según Wagner, la afluencia de público limeño ha sido mucho mayor de la esperada; y los periodos de permanencia en los parques, mucho más prolongados, pues a pesar de la recesión los ciudadanos de la capital están destinando dinero al entretenimiento.

El ticket de gasto en los parques de entretenimiento va desde los S/ 25 hasta los S/ 90. Varía según las horas que el usuario desee permanecer en el parque.

Por otro lado, la firma no descartó sus planes de abrir un local en el exterior el próximo año. No obstante, aún no define si aterrizará en Chile, Colombia o Ecuador.

