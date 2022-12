La casa de subastas Sotheby´s abrirá en 2024 un nuevo local en Hong Kong y trasladará su sede central de Asia a otro lugar más grande, en reconocimiento a la creciente importancia del mercado asiático, que el año pasado batió un récord al totalizar ventas por 1.100 millones de dólares.

Un comunicado emitido este jueves por la casa de subastas anuncia además que habrá un nuevo local también en Shanghái, vecino al río Suzhou, del que no ofrece más detalles, y recuerda que a lo largo del 2022 ha abierto un local en Tokio, ha llevado a cabo su primera subasta en Singapur y su primera exposición en Vietnam.

La sede central de Sotheby´s en Asia se traslada así, dentro de la misma ciudad de Hong Kong, a un local de más de 3,000 metros cuadrados en Pacific Place, no lejos del nuevo local de exposiciones de otros 2,200 metros cuadrados en el corazón del lujo de la ciudad, Landmark Charter.

Sotheby’s lleva 50 años presente en Asia, pero en los últimos años el mercado asiático del arte y el lujo, y particularmente el chino, está creciendo exponencialmente, como coinciden en señalar también los responsables de Christie’s, la gran competidora de Sotheby’s.

Por otra parte, Sotheby’s anunció la noche del miércoles que en 2022 tuvo una cifra récord de ventas de US$ 8,000 millones, la mayor en sus más de 250 años de historia y superior en 700 millones a las del año pasado.

Sin embargo, el portal especializado Artnet News asegura este jueves que esas cifras están “infladas” con proyecciones de ventas esperadas y aún no ejecutadas, y que la cifra real de ventas reales hasta el 14 de diciembre no supera los US$ 6,400 millones, y ello significaría en realidad un descenso de más de 12% con respecto al 2022.

Fuente: EFE