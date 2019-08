El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), Ricardo Márquez, anunció que trabajan con el Ministerio de la Producción para establecer una mesa textil y otra de pesca de consumo humano directo para impulsar dichos sectores.

“Con esas dos actividades económicas el Perú puede exportar 40% más”, anotó.

En pesca de consumo humano directo, indicó que apuntan a posicionar a Paita como un hub de maquila (procesamiento) de atún y otras especies del mar que se importan, aprovechando un contexto internacional que favorece a esta industria en Perú.

“Como Estados Unidos y China están en conflicto, los americanos ya no quieren hacer maquila en China y están viendo más bien a Perú”, indicó a Gestión, tras participar en la inauguración del parque industrial Piura Futura.

Añadió que trabajarán para enfrentar la “sobre regulación” y generar mayores facilidades para el ingreso de materia prima, que en Perú puede demorar 18 días, cuando en Ecuador solo toma un día.

“Ecuador exporta US$ 4,000 millones en este sector, nosotros solo US$ 1,400 millones. En Paita no se requieren mayores inversiones, ya hay empresas de maquila de productos del mar”, sostuvo.

En tanto, en el sector textil, explicó que buscan mejorar las condiciones para la colocación de productos en Estados Unidos -cuya demanda viene recuperándose- e incrementar la competitividad del sector, a través de dos puntos más de drawback.

Proyectos metalmecánicos

Consultado por la actual apuesta del sector industrial, Márquez señaló que las empresas metalmecánicas están invirtiendo US$ 180 millones en diferentes proyectos. En tanto, la industria vinculada a la minería desembolsa US$ 100 millones.

Si bien evitó precisar qué compañías están detrás de estas iniciativas, refirió que los capitales son 100% peruanos y se irán anunciando en los próximos meses.

“La industria local sigue firme en su desarrollo, más allá de la coyuntura política, la propuesta de adelanto de las elecciones generales y otros problemas que puede tener el país”, comentó.

Sobre la inversión en parques industriales en Perú, indicó que ya hay 15 iniciativas privados en operación y listas para inaugurarse, los cuales vienen dinamizando la economía de diversas regiones.

“Hay parques con inversiones por US$ 100 millones, la industria sigue apostando”, finalizó.