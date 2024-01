Los bonos de VTR Finance NV al 2028 subieron 11.1 centavos por dólar a 36.8 centavos tras el anuncio el 26 de diciembre. Otros bonos con una clasificación más alta en la estructura de capital se cotizan ahora a alrededor de 59 centavos el el dólar, un aumento de más de 10 centavos en el mismo período.

América Móvil, controlada por el multimillonario Carlos Slim, y Liberty, controlada por John Malone, dijeron que pagarían el dinero antes del 30 de junio a ClaroVTR, la empresa conjunta que controla a VTR Finance.

El dinero financiaría inversiones y pagaría algunas deudas bancarias, según un documento presentado a la SEC. No obstante, los problemas de la empresa son tan profundos y la competencia en la industria de las telecomunicaciones de Chile es tan feroz que aún no está fuera de peligro, según el analista de crédito de Lucror Analytics, Sebastian Hofmeister .

“Básicamente, le da a la empresa más tiempo para trabajar en la recuperación de su negocio”, dijo Hofmeister . Pero no está claro si ese “cambio será lo suficientemente fuerte como para evitar una reestructuración de la deuda, especialmente para los bonos subordinados de VTR Finance”.

Incluso tras el anuncio y el repunte, los bonos siguen en territorio conocido como distressed, con tasas del 35.5% y alrededor del 20% respectivamente, lo que indica que el mercado aún apuesta por una reestructuración.

John Malone.

Manteniéndose a flote

“Lo único que mantiene los bonos en un precio ‘razonable’ es el apoyo de los dueños”, dijo Juan Djivelekian , analista de Balanz Capital en Buenos Aires. “Sin ese apoyo, la situación seria mucho mas dramática”.

VTR Finance registró una pérdida neta de 66.2 mil millones de pesos (US$ 72 millones) en el tercer trimestre en comparación con una ganancia de 1,100 millones de pesos en el mismo período del año anterior, según el estado financiero de la compañía.

El flujo de caja negativo de las operaciones se expandió de 4,400 millones de pesos a 14,300 millones de pesos en los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre comparado al mismo periodo el 2022.

América Móvil, ClaroVTR y Liberty Latin America declinaron comentar para este artículo.

La competencia feroz en la industria de las telecomunicaciones tiene los bonos 2024 de su rival WOM SA cotizando a 69 centavos por dólar y los bonos 2032 de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones a 80.5 centavos.

“Era necesario el aporte dado el apalancamiento elevado de la compañía y amortizaciones en el corto y mediano plazo”, dijo desde Sebastián Cruz , analista de la firma peruana Seminario y Cia SAB. Ahora, “habría que ver el calce entre la inyección de capital y los pasivos e inversiones esperadas”.

Aún así, la inyección de capital muestra el apoyo continuo de dos accionistas con bolsillos muy profundos, añadió Cruz . Slim tiene un patrimonio neto de alrededor de US$ 102,000 millones, y América Móvil registrará unos ingresos estimados de US$ 48,400 millones en 2023. Malone por su parte tiene una fortuna de US$ 8,900 millones y tiene participaciones en Warner Bros Discovery Inc., matriz de HBO y CNN.

Tomando el control

Como parte del plan para ayudar a ClaroVTR, América Móvil podría eventualmente adquirir una participación mayoritaria en VTR, la cual ofrece servicios de telefonía móvil, Internet de banda ancha, televisión por cable y telefonía fija.

Según el documento ante la SEC, América Móvil parece que inyectaría la mayor parte del efectivo, pero no está claro cuánto más está comprometiendo en comparación con Liberty, dijo Djivelekian. Una vez que los bonos convertibles de América Móvil se hayan convertido en acciones, no está claro que Liberty Latin America ejercerá sus llamados derechos de recuperación para mantener su participación del 50%.

“El lenguaje en torno a la protección de los intereses minoritarios y la estructura por debajo del 50% indica que existe la posibilidad de que Liberty Latin America no invierta más dinero para mantener la configuración 50:50″, dijo Hofmeister.

América Móvil tiene un interés más estratégico en Chile y es la más fuerte de ambas empresas, por lo que un aumento en el control de la empresa mexicana de telecomunicaciones sería más ventajoso para los bonos, agregó el analista de Lucror.

Aún así, Djivelekian no cree que los precios de los bonos VTR sigan subiendo. “Todavía quedan muchos interrogantes”, dijo.

