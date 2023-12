Para el periodo 2023-2025, Perú contará con siete nuevos centros comerciales de los 12 que habían sido pactados hasta noviembre del año pasado, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Estos siete nuevos malls representan un monto de inversión de US$ 192 millones.

A juicio de Óscar Chávez, jefe del IEDEP, el retraso podría atribuirse a “la caída del Producto Bruto Interno (PBI) y el crecimiento mínimo del consumo privado, además del clima de pesimismo que rodea a la inversión privada”.

Para este año se incluye la apertura del Centro Comercial Gastronómico Plaza de los Reyes en el Centro de Lima, que toma una inversión de US$ 15 millones, y Eco Plaza Ate, de US$ 22 millones. Sin embargo, ninguno de los dos proyectos tiene aún fecha de inauguración definida.

De cara al 2024 y 2025, se espera la apertura de cinco malls. En Lima, los centros comerciales que se inaugurarían son Eco Plaza Wilson, con una inversión de US$ 30 millones; Lifestyle La Molina, con US$ 60 millones; Las Vegas Plaza Puente Piedra, con US$ 40 millones; y el Centro Comercial San Juan de Lurigancho. En Piura, también destaca el proyecto Eco Plaza Piura, con una inversión de US$ 25 millones.

Chávez mencionó que actualmente las inversiones en malls se enfocan en mayor medida en remodelaciones y expansiones, más que en la construcción de nuevos centros comerciales.

“En ese sentido, el ritmo de expansión de los próximos dos años tiene como objetivo consolidar los servicios y experiencias de sus visitantes en recintos ya operativos, mediante la ampliación de áreas recreativas, comerciales, de servicios y gastronómicas”, añadió.

Proyectos postergados

Los seis proyectos postergados de centros comerciales suman un monto de inversión total de US$ 540 millones, los cuales fueron anunciados a finales del año pasado, pero dichas inauguraciones se prolongaron para 2026.

Esta cartera de proyectos la componen Central Plaza Los Olivos, cuya inversión asciende a US$50 millones, y Plaza Nicolini, de US$ 70 millones. Ambos pertenecen al grupo de empresarios de Las Malvinas y Polvos Azules.

Asimismo, fueron postergados los proyectos Mall Plaza Cusco, de US$ 70 millones; Real Plaza San Juan de Lurigancho, con una inversión de US$ 110 millones; Real Plaza Milenia en San Isidro y Real Plaza Higuereta, ambos con inversiones a cargo del Grupo Intercorp por US$ 120 millones cada uno.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.

SOBRE EL AUTOR Bruno Tuesta Benavides Bachiller en Ciencias de la Comunicación, con especialización en periodismo. Experiencia en prensa digital, radio y televisión.