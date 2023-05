Roberto León, vicepresidente de Salud de Rímac Seguros, comentó a Gestión, que el nivel de crecimiento en ventas durante la pandemia fue cerca del 25% interanual. “Eso no se veía en mucho tiempo”.

Sin embargo, reconoció que la emergencia sanitaria “generó pérdidas gigantes en el mercado”.

¿Prevén, que tras el COVID, surjan otros caso de morbilidad?

Ciertamente el COVID-19 hizo que mucha gente dejara el seguimiento de sus otras enfermedades. Se dice que vendrán casos oncológicos con oleadas muy fuertes justamente por esos dos o tres años donde las personas no se han hecho chequeos.

Lo cual impactaría en el mercado aseegurador...

Todas las aseguradoras estarán expuestas hoy a un incremento en la tasa de uso y severidad.

Nosotros nos encargamos de controlar la calidad de la atención. Obviamente respondemos a un accionariado, debemos ser rentables, pero no buscamos 2 dígitos de ganancia, sino que el sistema sea sostenible .

Hay también un quehacer por parte del Estado

El Estado tiene un rol importante, representan el 85% de los asegurados en el país. Cuando hablan de políticas de salud, siempre hablan del privado como el malo de la película. Ojalá nos podamos apoyar juntamente para ofrecer mayor cobertura de calidad.

¿Cuántos asegurados tienen actualmente?

Tenemos aproximadamente 800 mil clientes entre los diferentes planes integrales. Si consideramos planes indemnizatorios, oncológicos y acotados, los que se venden a través de bancos e instituciones, llegamos casi a los 2 millones. Es el 40% del mercado. No crece rápido.

¿A qué ritmo?

Desde hace 6 años crecemos por debajo de los 2 dígitos por razones como temas regulatorios, la volatilidad económica y la informalidad . El nivel de desconocimiento sobre lo que implica un seguro también es importante.

LEA TAMBIÉN: Aseguradoras pedirán a la SBS flexibilidad para captar nuevos clientes

Propuesta y expectativas

A fin de duplicar el número de asegurados, Rímac presentó un nuevo producto de cobertura global, en alianza con Aetna.

¿Este seguro de salud internacional es nuevo?

Ya teníamos un producto con buena acogida, sobre todo en empresas e independientes con perfil socioeconómico alto, porque no es un seguro barato, pero se había estacando un poco.

¿Cómo identificaron la oportunidad?

Hacía falta partnerships internacionales. Las compañías internacionales no formalizadas aprovecharon el espacio y empezaron a vender seguros con coberturas y costos diferentes. Identificamos la necesidad de nuestros asegurados de contar con un seguro complementario y que cubra altos riesgos. Por eso decidimos co crear un producto con ellos y los intermediarios, que son hoy día los brockers. Nos tomó seis meses.

¿Por qué aliarse con Aetna?

Se hizo una evaluación de muchos operadores. Aetna está dentro de las cinco primeras del mundo, con 170 años de vigencia. Pertenece a CVS Health Group, una cadena de farmacias que hoy se está convirtiendo en un centro de atención primaria y presencia en 17 mil ciudades. Además tiene una red integral contratada de casi 1 millón 900 mil clínicas.

¿Cuál es la novedad de este seguro?

Tiene cuatro diferencias. Primero, se activa con un deducible mayor y determinado, lo que lo hace más eficiente. Puede ser de US$ 5 mil, US$ 10 mil o US$ 20 mil. La segunda es que la cobertura hospitalaria y de emergencias llega hasta el 100%, es decir, todo lo que esté por encima de deducible es cubierto totalmente.

También hemos implementado toda una línea de acompañamiento integral al cliente. Hay un médico de cabecera detrás y un asesor que coordina desde la ida a la clínica hasta la facturación.

¿Cuánto costará este servicio?

El precio está relacionado a si la calificación es individual o colectiva. Depende de tu ciclo de vida también. Si eres joven o coges una cobertura de maternidad. No es barato porque una cobertura internacional, sobre todo en oncología, es complejo , pero frente a lo que hoy existe en el mercado local tiene un diferencial que nos permite competir con lo que ofrecen las compañías mundiales.

El precio se define al momento de calificar, entonces

Exacto, por ejemplo, si tienes EPS, entendemos que tienes resueltas tus condiciones locales. Su precio será diferente si no tienes seguro porque su predisposición a utilizar un acompañamiento de salud es bajo y puede tener contingencias elevadas. Si se trata de una empresa, es un proceso antiselectivo, es decir, no están enfermos y lo usarán para eventualidades. Es otro precio.

¿Qué tipo de enfermedades estarán cubiertas?

Está centrado en enfermedades de alto costo, donde la tecnología o especialización no necesariamente han llegado a Perú . Aquí hay especialistas de primera, pero puede que no tengan suficientes casos, por ejemplo en intervención quirúrgica de algunos tipos de cáncer o tumores. Hay países muy desarrollados, no solo Estados Unidos. España es uno. Nuestro vecino Chile tiene servicios de traumatología y oncología super avanzados. Colombia igual. Casi el 90% de los casos se resuelve en estos cuatro países.

Datos

Aetna, según el ejecutivo de Rímac, tiene 39 millones de asegurados.

Con su nuevo seguro internacional, Rímac busca duplicar su número de clientes (800 mil) en los próximos 3 años.

Leon asegura que durante la pandemia hicieron un estudio que determinó que, de cada 10 personas que entraban a una clínica, 8 morían.

Además, rompieron 170 convenios con clínicas luego de verificar que no cumplían estándares mínimos necesarios para brindar buenos servicios de salud.