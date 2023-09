El productor canadiense de cobre First Quantum Minerals Ltd. enfrenta la amenaza de una huelga en su mina emblemática en Panamá este fin de semana si los líderes sindicales y los representantes de la empresa no logran ponerse de acuerdo sobre un contrato salarial para los trabajadores de la enorme operación.

Los negociadores se encuentran en el último día de las conversaciones salariales con los trabajadores de la mina Cobre Panamá, pero están "estancados" en algunos de los detalles relacionados con un ajuste salarial y bonificaciones, señaló el viernes el líder sindical Michael Camacho en mensajes de texto. Dijo que, si los negociadores no logran llegar a un acuerdo, se iniciará una huelga pasado el mediodía del sábado. Las deliberaciones en el Congreso de Panamá en torno al acuerdo tributario han provocado protestas en las calles de la capital esta semana, según informes de la prensa local. Photographer: Bloomberg Creative Photos/Bloomberg Las acciones de la compañía llegaron a caer el viernes un 2.4% a 33.75 dólares canadienses en Toronto, su precio más bajo desde fines de agosto. LEA TAMBIÉN: First Quantum Minerals y Rio Tinto completan acuerdo para proyecto La Granja El impasse ha provocado una nueva incertidumbre para el mayor activo de First Quantum, seis meses después de que la empresa con sede en Vancouver llegara a un acuerdo tributario tentativo con el Gobierno panameño para mantener abierta la mina Cobre Panamá. El yacimiento es un motor económico para el país centroamericano que representa alrededor del 1.5% de la producción mundial de cobre. Las negociaciones salariales se acercan a su plazo final justo cuando los legisladores en Panamá evalúan un nuevo acuerdo operativo negociado por el Gobierno y la empresa. Las deliberaciones en el Congreso de Panamá en torno al acuerdo tributario han provocado protestas en las calles de la capital esta semana, según informes de la prensa local. LEA TAMBIÉN: First Quantum mantiene cautela sobre el crecimiento de la producción de cobre