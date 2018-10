Riqueza financiera de familias peruanas sube en US$ 22,500 millones

Marco Alva Pino

marco.alva@diariogestion.com.pe

La riqueza financiera de los peruanos viene aumentando en los últimos años en línea con el crecimiento de la economía y la expansión de la clase media en el país. Pese a la desaceleración de la actividad económica local el 2017 no fue la excepción, según datos del Allianz Global Wealth Report 2018.

La riqueza financiera total de las familias peruanas (depósitos bancarios, bonos, acciones, fondos de pensiones, seguros y otros valores que poseen) subió el año pasado 12.1% y alcanzó los 111,000 millones de euros (US$ 133,221 millones), señala el reporte. Dicho monto representa el 3% de la riqueza total de América Latina.

Brasil y México son los países que reportan las mayores participaciones en la región, con 52.4% y 23.4%, en cada caso. Descontando la deuda financiera que registraron los hogares peruanos en el 2017, que totalizó 27,000 millones de euros (US$ 32,405 millones), la riqueza financiera neta ascendió a 83,000 millones de euros (US$ 99,616 millones), según el reporte.

Así, la riqueza neta aumentó en US$ 22,549 millones en el último año. Nivel En el periodo analizado, la riqueza financiera neta de cada peruano llegó a 2,590 euros (US$ 3,108), un avance de 11.2% (o de 28.1% si se calcula en dólares) respecto del año previo. La deuda privada neta también subió a 850 euros (US$ 1,020).

Sin embargo, el nivel de riqueza per cápita en Perú es menor al del resto de países de la región, salvo Argentina. Además, Chile es el único de la región en que el promedio de los activos financieros de los hogares por habitante (17,200 euros o US$ 20,643) supera el umbral de países de riqueza media de 7,600 euros (US$ 9,121).

Perú es entonces un país con bajo nivel de riqueza financiera y se ubicó en la posición 46 de un ranking de 53 países, según Allianz. El buen desempeño que mostraron las bolsas de valores el año pasado explica en gran parte el aumento de la riqueza financiera global, destacó.

Ese factor también influyó en Perú, señaló Enrique Castellanos, profesor de la Universidad del Pacífico.

"El 2017 fue un año épico para todas las bolsas de valores del mundo, no solo para la peruana. La (bolsa) norteamericana tuvo un año glorioso", afirmó. La Bolsa de Lima (BVL) ganó casi 33% (en dólares) el año pasado.

El crecimiento económico del país de los últimos 20 años ha generado riqueza, y que "los peruanos cada vez tengan un poco más de plata", refirió el experto. Esta riqueza se ha venido consolidando, sobre todo, como efecto de los años anteriores al 2013, cuando la economía local perdió dinamismo.

Más depósitos

Pero seguimos siendo un país "misio" si nos comparamos con la región, acotó Castellanos. "Todavía nos faltan años de acumulación para llegar a niveles de Chile, Brasil o México", sostuvo.

Justamente el ser un país con un bajo nivel de riqueza financiera explica la mayor preferencia por los depósitos bancarios frente a la inversión en acciones y bonos, añadió. El 54% de los activos financieros de las familias peruanas corresponde a depósitos en bancos, uno de los porcentajes más altos de la región, según Allianz.

"Como tienen poca plata la ponen en depósitos a plazo, que es menos riesgoso que invertir en acciones. Si tuvieran bastante dinero, entonces recién podrán diversificar y hacer más cosas. Más allá de que los peruanos seamos másconservadores, somos más pobres", dijo Castellanos.

Estimó que la riqueza financiera per cápita de los peruanos tendría un bajo crecimiento en el 2018, en la medida en que la bolsa de valores muestra un desempeño mediocre e incluso reporta pérdidas a esta altura del año.

Además, ya se agotaron los años de altas tasa de crecimiento económico, con lo cual el efecto riqueza ya no es muy alto.

Datos

36% de activos financieros de peruanos corresponde a fondos de pensiones y seguros.

173,990 euros es el patrimonio financiero neto per cápita en Suiza, país que lidera ranking de Allianz.