Lorena Sánchez, directora comercial de la Dirección General de Promoción de Exportaciones de Chile (ProChile) en Perú, afirmó que cada vez hay mayor presencia de empresas chilenas en la agroindustria peruana operando de forma directa o en asociación. En su mayoría, desarrollan cultivos ya consolidados, como paltas, uvas o arándanos.

En efecto, la chilena Hortifrut adquirió el negocio de arándanos del Grupo Rocío de Perú el 2017; y en tiempos más recientes, Agrícola San Clemente anunció la compra de una participación en el exportador peruano de pimientos, Gandules, el 2023. En muchos casos, estas operaciones apuntan a complementar o ampliar las temporadas de despacho.

Bajo esa estrategia, el apetito de los inversores chilenos por las tierras peruanas se mantiene.

“Hoy, los principales capitales están en el retail, pero también vemos interés en el agro. Como oficina comercial, conocemos de empresas que están buscando hacer inversiones. Hay interés también en la compra y por asociarse”, comentó a Gestión en la antesala del XIII Encuentro Binacional Perú-Chile, que se realizará en Tacna el 29 y 30 de noviembre.

Más startups chilenas en Perú

Entre otros sectores, Sánchez afirmó que las empresas de ingeniería, mantenimiento, tecnologías de información, asesoría y otros servicios ven a Perú con interés. Luego de la pandemia del covid-19, destacó la creciente prospección de dichas firmas para instalarse en el mercado local.

“Las empresas de servicios están en condiciones de internacionalizarse y la apuesta principal es por Perú, siguiendo las necesidades de sus clientes finales”, anotó.

Dentro de dichas compañías, mencionó que un grupo de 11 startups y scale ups del programa chileno de expansión Go Global están explorando y estableciendo contactos en Perú para su arribo. Entre dichas empresas se encuentran Fira (compras vía transmisiones en vivo), Dhemax (gestión de flotas), Recylink (gestión de residuos), Smart Hydro (gestión del agua) y otras.

Intercambio comercial

En el 2022, el intercambio comercial entre Perú y Chile aumentó a cerca de US$ 4,000 millones, con exportaciones de Chile a Perú por US$ 1,827 millones (8%+). En el actual contexto de recesión, los envíos del país vecino caen 4.4% a alrededor de US$ 1,321 millones entre enero y octubre del 2023. Sin embargo, ProChile confía en un repunte el próximo año.

“Con las proyecciones económicas de Perú a un crecimiento de 2.5% a 3% (el 2024), esperamos retomar el aumento de exportaciones”, declaró, tras indicar que el impulso del sector de servicios será clave en la recuperación.

Aun en medio de la contracción de los envíos, la exportación de servicios de Chile a Perú crece 21.5% a US$ 359 millones en el referido periodo y se afirma como el principal rubro de sus despachos.

Claves

Relevancia. Perú es el tercer socio comercial de Chile dentro de Sudamérica y se posiciona en el octavo lugar a nivel mundial en el año 2022.

Perú es el tercer socio comercial de dentro de Sudamérica y se posiciona en el octavo lugar a nivel mundial en el año 2022. Rueda de negocios. Más de 140 empresas de Chile , Perú, Brasil y Bolivia participarán en la rueda de negocios del XIII Encuentro Binacional Perú- Chile .

Más de 140 empresas de , Perú, Brasil y Bolivia participarán en la rueda de negocios del XIII Encuentro Binacional Perú- . Sectores. Compañías de agroalimentos, productos del mar, servicios logísticos y de turismo, y proveedores agrícolas buscarán oportunidades en Perú en dicha rueda de negocios.

Compañías de agroalimentos, productos del mar, servicios logísticos y de turismo, y proveedores agrícolas buscarán oportunidades en Perú en dicha rueda de negocios. Inversión peruana. Las manifestaciones más recientes de la expansión de inversiones peruanas en Chile comprenden la compra de Soprole por parte del Grupo Gloria y el continuo desarrollo de restaurantes nacionales.

