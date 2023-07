La canadiense American Lithium informó que intersecó las muestras de mayor grado hasta la fecha de cesio y litio en su proyecto de Falchani, en Puno. Este hallazgo fue el resultado de la perforación de tres sondajes diamantinos, dentro del programa de perforación hidrológica relacionada a su Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de 10 pozos.

Incluyen litio hasta 5645 ppm y cesio hasta 1.22%, las leyes más altas de ambos metales encontradas hasta la fecha desde el 1 m muestras de intervalo de núcleo de perforación en Falchani.

Simon Clarke, CEO de American Lithium, comentó que se encuentran entusiasmados por haber hallado una gruesa mineralización de litio de alta ley al oeste de la actual huella de recursos de Falchani, que debería permitir la expansión de recursos. “La fuerte mineralización de cesio y litio encontrada en el valle central que divide Falchani también es muy interesante desde una perspectiva estratégica, con leyes de cesio superiores a las registradas anteriormente”, destacó.

Según la empresa, este programa ha demostrado que no hay inconvenientes con el nivel freático dentro de las áreas de desarrollo propuestas en Falchani . Además, ha permitido la perforación y el análisis del núcleo hasta una profundidad de 120 metros en dicho proyecto, considerado el mayor yacimiento de litio en roca dura del mundo.

Por su parte, Clarke añadió que se encuentran satisfechos de volver a trabajar de forma constructiva y a buen ritmo en Perú. “Recibimos los primeros permisos para los nuevos objetivos de Quelcaya hace varias semanas y también hemos lanzado un nuevo programa de perforación en algunos de nuestros mejores objetivos en la meseta de Macusani”, destacó.

“Anticipamos que en breve recibiremos nuestros próximos permisos para perforaciones adicionales de relleno y expansión tanto en el yacimiento de Falchani, como en el proyecto de uranio de Macusani. La ampliación y reclasificación de los recursos es una pieza clave del Programa de Alta Especialización (PAE) actualizado que tenemos previsto para finales del tercer trimestre”, anotó el ejecutivo.

Estado de Falchani

El pasado junio, la empresa anunció el incremento del 20% en los costos de la primera fase de construcción de la mina de litio Falchani, lo cual deja un monto destinado de inversión que asciende a US$ 700 millones. “En la etapa post pandemia, junto con las presiones inflacionarias, esa factura (de US$ 580 millones) probablemente sea US$ 700 millones en la actualidad”, dijo el ejecutivo de American Lithium a Reuters.

Además, estimó que la construcción en Falchani se iniciaría a fines de 2024 o en el 2025, y comenzaría a producir a fines de 2026 o principios de 2027. “Antes de eso, se requiere llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental, que podría tomar otros tres a seis meses, y una evaluación económica actualizada, la cual incluirá los subproductos potasio, cesio y rubidio, que no se analizaron en el estudio original”, anunció Clarke.

