American Lithium convertirá el Proyecto Macusani en una empresa pública independiente

American Lithium Corp. llegó a un acuerdo definitivo con Friday’s Dog Holdings Inc., una empresa pública, tras el que pasará a llamarse International Uranium Corp, y con el cual se transferirá compañía la propiedad de su Proyecto de Uranio Macusani.

Con relación a la transacción, International Uranium afianzará su capital social en circulación de 84,069,352 acciones ordinarias sobre la base de una acción ordinaria posterior a la consolidación por cada cuatro y media acciones previas a la consolidación. Con ello, da como resultado 18,682,078 en circulación y emitirá a la corporación 80,000,000 acciones ordinarias posteriores a la consolidación en contraprestación por el Proyecto Macusani.

Por su parte, International Uranium se ha comprometido a disponer de un mínimo de US$ 3.75 millones (C$5.000.000 dólares canadienses) en efectivo y, simultáneamente con la celebración del acuerdo de transacción, ha anunciado una colocación privada de recibos de suscripción dirigida por Eight Capital y National Bank Financial Inc. con un sindicato que incluye a Canaccord Genuity Corp., Clarkson Securities AS y TD Securities, para recaudar ingresos brutos por US$ 11.2 millones (C$15.000.000).

Simon Clarke, Consejero Delegado de la empresa, comentó que están satisfechos de avanzar en la escisión de este proyecto de uranio a gran escala y en fase avanzada en beneficio de nuestros accionistas. “El Proyecto Macusani es uno de los mayores proyectos de uranio sin desarrollar en el mundo, cuya facilidad de extracción, “cerca de la superficie” y características de alta pureza lo posicionan con el potencial de ser una de las fuentes de uranio de menor coste a nivel mundial”, destacó en el comunicado oficial.

“Ante la creciente preocupación por la seguridad energética y el cambio climático, Macusani está estratégicamente situado en América, y creemos que puede desempeñar un papel importante en la transición hacia la generación de electricidad de carga base con cero emisiones que el mundo requiere. Para aprovechar plenamente su potencial y ofrecer el máximo valor a nuestros accionistas, creemos que debe ser una empresa pública independiente”, destacó Clarke.

