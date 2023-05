Este hecho gatilló más interés en el mineral de los yacimientos locales, según José Gonzales managing partner de la firma de asesoría financiera GCG Advisors SC.

El ejecutivo, quien destacó la importancia de los mercados de valores de renta fija y variable para aprovechar el mejor escenario para la minería en el país, mencionó que el atractivo vinculado al Perú no solo pasa por el cobre, sino también por el litio.

American Lithium es dueña y operadora de los proyectos de litio Falchani y de uranio Macusani, ambos en Puno. Según informó Gestión, recientemente American Lithium recibió la luz verde para la ampliación de recursos de litio en Quelcaya, comunidad aledaña a Chacaconisa, donde se ubica el proyecto Falchani.

Asimismo, la compañía da sus primeros pasos fuera de dicha región para encontrar más de ese mineral en Cusco.

El “oro blanco” clave para autos eléctricos y transición energética

“El listado de American Lithium en el Nasdaq, que acaba de darse, esta trayendo una gran atención sobre el litio en el Perú, en una geoestrategia en la que se están ubicando estratégicamente las compañías de litio. American Lithium lista en el Nasdaq sin hacer un primario, porque está preparando para la explotación el próximo año”, anotó en una reciente presentación de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

El litio es conocido como “oro blanco”, y es clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y para la transición energética. Caso similar al cobre, principal exportación peruana, que también es relevante para esos fines.

Inversionistas atentos a precios del cobre

Como se adelantó en párrafos anteriores, Gonzáles hizo énfasis en las oportunidades que tiene Perú, y las compañías en la bolsa local, por las perspectivas sobre el precio del cobre.

Un estudio de S&P indica que la demanda de cobre prácticamente se duplicará entre el 2021 y el 2035, “en gran medida como consecuencia de la transición energética”.

“Newmont, que es el mayor productor de oro, con actividades en Perú y vinculado a Buenaventura, se concibe como empresa del cobre, porque dicen que el futuro del oro es el cobre, y eso va a crear una creciente atención en el Perú. Hay que recordar que si bien es en el sector minero, abrirá nuevas oportunidades a los emisores. Es el momento preciso para pensar no en el mercado que tenemos, sino de una economía que tendrá una dimensión crítica”, indicó.

Juan Bayuelo, Managing Partner en la asesora de inversiones, ECM Family Office, destacó también la oportunidad de los emisores de acciones del sector minero por la mejor perspectiva de demanda de cobre en los siguientes años.

“La demanda del cobre está ahí y no va a desaparecer. Perú tiene muchos recursos del metal al igual que Chile, y las compañías que están en ese mercado les debe ir bien. Las decisiones no se toman todos los días, sino trimestralmente o mensualmente”, indicó.

No obstante, desde que tocó los US$ 4.18 la libra en enero, el metal rojo tiende a descender y hoy cotiza en US$ 3.66

Bayuelo, mencionó que hay otros criterios que se toman en cuenta antes de realizar una inversión, como mantener actualizadas sus métricas e información relevantes de sus operaciones.

“Nos enfocamos en el gobierno corporativo. Queremos compañías que dentro de su industria esté dentro del 20% de las mejores, o mantener ciertas métricas de margen bruto o ebitda. [...] Hay ciertos problemas que no podemos evitar como el riesgo político; las compañías en el Perú están expuestas a eso, pero estas pueden hacer mucho internamente como mejorar sus métricas de producción y operación, que es lo que nos interesa”, indicó.

