La proyección de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) es que los proveedores mineros registren una aceleración de 15% en ventas siempre que se concreten algunas iniciativas que se trabaja junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Para ello, esperan que la Mesa Ejecutiva de Proveedores mineros vuelva a reunirse la segunda semana de enero, mientras que para la última semana de este mes, se tiene previsto que el Minem presente a los proveedores la lista actualizada de proyectos mineros que se pondrán en marcha este año, entre ellos, los que el Gobierno piensa destrabar a través de su programa “Con Punche Perú” -anunciado a fines del 2022-, como Ampliación Toromocho, Extensión Antamina, Optimización Inmaculada, Zafranal, Planta de Cobre Río Seco, Yumpaq y Ampliación UEA Retamas.

También está pendiente el proyecto San Gabriel, que hacia finales de octubre del 2022 retomó los trabajos en Moquegua tras llegar a acuerdos con comunidades externas a la zona de influencia. Sobre este proyecto de oro, se estima que comience la construcción de su fase estructural arquitectónico para mediados de este año (Gestión 31.10.2022). “De Yanacocha-Sulfuros ya no hablamos porque su puesta en marcha fue postergada hasta el 2024″, recordó Antonio Castillo, gerente de Estudios Económicos de la SNI.

Temas en agenda

Si bien la Mesa Ejecutiva de Proveedores mineros -instalada desde noviembre del 2021- se ha enfocado en impulsar la interrelación entre las empresas mineras y los proveedores en busca de consolidar un clúster en el sur, centro y norte del Perú, también apunta a proponer normas.

Así, un primer tema sobre la mesa que evalúa el MEF es la posible aprobación de incentivos para aquellas compañías mineras que adquieran directamente a la industria nacional. “Las minas que hagan un esfuerzo para comprar maquinaria y equipos a la industria nacional podrían tener un incentivo a nivel de la deducción del Impuesto a la Renta (IR), también se propone aprobar créditos no reembolsables para los pequeños proveedores como sucede en otros países de la región. El estudio del incentivo está en marcha, esperamos terminarlo pronto y se elabore un proyecto de ley con visto bueno del MEF para el primer semestre de este año”, detalló Castillo.

El ejecutivo anotó que si el Gobierno impulsa el programa “Con Punche Perú” se destrabarán cerca de US$ 10,000 millones en inversión minera, de los cuales, cerca de US$ 4,000 millones podrían redirigirse a adquisiciones a proveedores locales y nacionales.

Un segundo tema que se discute en la Mesa Ejecutiva es la creación de un solo modelo de pasaporte sanitario para los proveedores mineros que deben visitar los diferentes proyectos de cobre, oro, zinc, entre otros. Y es que, actualmente, cada compañía minera cuenta con un protocolo diferente y los proveedores deben realizarse diferentes tipos de análisis médicos antes de ingresar al campamento.

Por último, también está en debate la homologación de la calificación -ambiental, financiera, etc.- de las empresas que son parte de la cadena de proveedores -no solo de maquinarias, también calzado, piezas, entre otros-. “Hoy cuando vendes a empresas retail, éstas te califican a través de certificadoras, las empresas mineras son mas exigentes respecto a este punto. Lo que queremos es homologar las normas de calificación a la empresa, no a los productos. Son medidas de facilitación a la industria nacional”, remarcó. En los dos últimos puntos, se trabaja en coordinación con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Proveedores navales y MYPES

La Mesa Ejecutiva para el desarrollo de la industria naval, instalada en setiembre del 2022, fue de las últimas en ponerse en marcha. No obstante, ha tenido avances importantes, entre ellos, el haber identificado a los primeros 60 proveedores de la industria que pasarán por un proceso de calificación ante Servicios Industriales de La Marina (SIMA Perú). Otras 60 empresas pasarán por el mismo proceso hacia finales de enero.

Cabe indicar que SIMA adelantó a Gestión sus próximos proyectos de construcción, como un crucero de lujo para Iquitos, desembarcaderos en la selva, incluso la construcción de un nuevo dique para que ingresen los buques panamax que requieran de mantenimiento. Según la empresa estatal de administración privada, el 50% de los buques que ingresan al Callao son de dimensiones que hoy no pueden atender, por lo que el Perú deja de percibir hasta US$ 500,000 por cada buque.

Además, anotó Castillo, se trabaja con el MEF la aprobación de un proyecto de ley de astilleros. “Estamos avanzando con este proyecto en vista de que el puerto de Chancay (al norte de Lima) atraerá embarcaciones más grandes que necesitarán de servicios y mantenimiento que las empresas nacionales pueden proveer, para ello, se requerirá de un incentivo especial como en su momento lo tuvieron otras industrias. Esperamos tener este proyecto para la tercera o cuarta semana de este mes, totalmente consensuado. Estamos en pleno diseño y benchmarking”, indicó en diálogo con gestion.pe

El ejecutivo señaló que las nuevas capacidades productivas y la construcción de buques para la Defensa nacional generarían también la inversión industrial por offset indirecto, dado que a partir de las adquisiciones de bienes para la defensa se pueden solicitar compensaciones industriales en actividades económicas diversas, relacionadas con otros productos o sistemas de aplicación en la Defensa o en otro ámbito no militar, que permitirán ser el medio de transferencia tecnológica.

Finalmente, el ejecutivo exhortó al Ministerio de la Producción a reactivar la “Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de las MYPE”, creada en 2020 pero que nunca sesionó por falta de cuadros técnicos dentro del ministerio.