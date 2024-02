Así lo señaló el director de Pampa Baja, Juan Carlos Paredes, quien manifestó que debido a la escasez y altos precios en los mercados internacionales de insumos claves para la alimentación del ganado, tales como la soya y el maíz, tuvieron que reducir su producción del lácteo para la industria nacional.

“Bajamos de 150,000 kilogramos de leche al día a 80,000 kilogramos. Y es que el 50% de la dieta de la vaca depende de la soya y el maíz grano, cuyos productos estuvieron afectados por la guerra entre Rusia y Ucrania, varias sequías en países productores, entre otros factores”, detalló.

Pampa Baja cuenta en su establo con 3,500 vacas de alto valor genético, las cuales por cabeza diariamente rinden un promedio de 42 kilos de leche. Este lácteo —de acuerdo a Paredes— al ser de calidad tipo A1 es destinado para la elaboración de productos de alto valor derivados de la leche.

“Por tratarse de una leche muy cara se utiliza en productos como yogures de alta calidad, quesos madurados, leche UHT, entre otros, alimentos. No se destina para leche evaporada”, aclaró el directivo.

Pampa Baja cuenta con un establo de 3,500 vacas en Arequipa.

Actualmente, los volúmenes de abastecimiento de leche han retornado a las 150 toneladas diarias; a la vez que tienen una capacidad potencial de crecimiento con producción propia.

“En nuestros planes está pasar de los 42 a 45 kilos de leche por cabeza, aumentando la eficiencia. Es decir, más que crecer en toneladas por día, apuntamos a mantener el total general diario, pero con menos animales”, remarcó.

La empresa cuenta en Arequipa con 1,270 hectáreas (has), de las cuales el 80% se destina para cultivos frutales y el 20% para el sembrío de maíz fresco de alto almidón, el cual significa el 40% de la dieta de la vaca. Además, también alquilan anualmente 1,000 hectáreas a terceros para la producción de este alimento del ganado.

“Tenemos un capex para desarrollar entre el 2024 y 2025, dependiendo del impacto del cambio climático, de US$ 5 millones para cualquiera de las líneas (frutales o producción lechera)”, expresó.

De momento, Paredes indicó que dentro de los planes de la compañía no está destinar la producción de leche a la elaboración o procesamiento de alimentos, sino continuar con la comercialización en presentación fresca para la industria. “Somos el principal productor de leche fresca del país y representamos cerca del 15% del volumen de leche que se destina para la industria”, agregó.

También crecen con frutales

Pampa Baja; además, de las 1,270 has con las que cuenta en Arequipa, también posee 1,100 has en Olmos (Chiclayo), donde cerca de 950 has se destinan a la producción de palta hass.

Mientras, en Arequipa, los principales cultivos son uva de mesa (450 has); palta hass (200 has), mandarina (200 has), granada (90 has).

Asimismo, en este fundo se espera terminar el año con una ampliación de 11 has a 50 has en cultivos de arándanos; ello, a través de la siembra de dos nuevas variedades de origen español en el segundo semestre.

