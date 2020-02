En los últimos quince años las empresas colombianas que llegan al Perú han ido modificando su percepción de un mercado local “sencillo y fácil de acceder” a uno “más competitivo, exigente y especializado” que, al tener a China como principal socio comercial, representa un reto para las compañías del vecino país, afirmó Pilar Lozano, directora de ProColombia en Perú.

“Tienen que adecuarse a esta competencia y encontrar un nicho apropiado para poder llegar y quedarse en el mercado. Una vez vendiendo en el Perú, el paso lógico en muchos casos es instalarse aquí y por eso ayudamos a muchas empresas a hacerlo para que tengan un mejor manejo y control del mercado y permanezcan como proveedores de los compradores peruanos”, comentó Lozano en diálogo con Gestion.pe.

“A veces las empresas de retail piensan que es mucho más fácil encontrar un almacén en Lima por ejemplo, pero en realidad no es tan sencillo ubicar espacios adecuados", explicó la funcionaria. "El interés de las firmas en llegar al Perú siempre está, es creciente y sobre todo existe la necesidad de manejar de forma más directa el mercado. El portafolio de sectores es amplio y esperamos que siga creciendo este año”.

En el 2019, ProColombia apoyó la expansión en el mercado peruano de diez empresas colombianas, que invirtieron un total de US$ 673,400 y pertenecen a los sectores de metalmecánica, ingeniería, construcción, químicos, software, servicios de salud y contenidos digitales, entre otros. “Gracias a esta expansión, se espera que las empresas logren exportaciones hacia Perú por US$ 4.4 millones al cierre del primer año de operación”, indicó la agencia.

FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIO

Como parte de su labor de identificación de oportunidades sectoriales, ProColombia viene impulsando la participación de empresarios peruanos y colombianos en diversos eventos comerciales que se llevarán a cabo en ambos países a lo largo del 2020. La semana pasada, 16 compradores peruanos asistieron a la feria textil Colombiatex en Medellín; asimismo, se espera la presencia de seis compradores peruanos en la feria de cuero, calzado y marroquinería IFLS que se realizará del 4 al 6 de febrero en Bogotá, y de 50 empresarios en la Macrorrueda de Negocios 80 de ProColombia, que tendrá lugar en Medellín del 16 al 18 de marzo.

Por otro lado, ProColombia ha identificado en Perú algunos eventos en los que busca participar este año, como Expodeco y Expo Energía; así como evalúa volver a ser parte del ExpoAlimentaria.

ProColombia: ferias comerciales

“En Colombia tenemos una serie de actividades a las que queremos llevar compradores peruanos, incluyendo ColombiaModa (julio) y la próxima Colombiatex, ambas muy conocidas en el sector moda de América Latina, también a IFLS, la MacroRueda de Negocios 80, y más adelante a ExpoCamacol (segundo semestre), y las ruedas de negocios de dotación hotelera y de industrias del movimiento”, informó Pilar Lozano, quien lleva un año ejerciendo su cargo en Perú.

“Para este año también tenemos prevista la visita de varias delegaciones de empresarios colombianos de diferentes sectores; en febrero tendremos la visita de una delegación del sector calzado, en marzo una misión que visitará Expo Energía y en mayo una que visitara Expodeco con foco en proveedores de acabados y artículos de dotación para el sector hotelero”, agregó.

COMERCIO

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, a noviembre del 2019 los principales destinos de las exportaciones colombianas en la región son Ecuador (US$ 1,793 millones), México (US$ 1,317 millones) y Perú con US$ 1,064 millones.

También entre enero y noviembre del 2019, los subsectores de bienes colombianos que han tenido un buen rendimiento de exportaciones hacia Perú fueron cosméticos, confecciones, productos capilares, plásticos y sus manufacturas, y panadería y molinería .

Asimismo, se registraron exportaciones de 1,041 empresas (con montos iguales o superiores a US$ 10,000) en el mismo periodo. De estas, 1,020 empresas corresponden a empresas que exportan bienes no minero energéticos.

Por último, un reciente estudio de ProColombia ha identificado oportunidades de exportación hacia el Perú en los siguientes sectores: Agroalimentos (alimentos para animales, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, carnes, derivados del cacao y café, filetes de pescado, frutas y hortalizas procesadas, lácteos, productos de confitería, panadería y molinería) e Industrias 4.0 (animación digital, industria gráfica y editorial, mercadeo digital, servicios de salud y software de agroindustria, educación, empresarial, energía, financiero, retail y transporte).

También en Metalmecánica y otras industrias (aparatos eléctricos, artículos de oficina, del hogar, industriales, autopartes, herramientas, llantas neumáticas, manufacturas de hierro o acero); Químicos y ciencias de la vida (agroquímicos, cosméticos y productos de aseo, dotación hospitalaria, envases, plástico y caucho); y Sistema Moda (bisutería, calzado, confecciones, joyería, manufacturas de cuero, textiles).