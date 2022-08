Así, mientras que muchos han decidido cerrar sus puertas, los que optaron por vender han castigado el precio de sus activos hasta en 50%.

“Antes se ofrecían a US$ 150 mil la habitación y hoy se ofrecen a US$ 75 mil la habitación. Hay un ajuste de los precios de este tipo de inmuebles que han mostrado no ser tan resilientes”, señala Ignacio Mariátegui, CEO de Fibra Prime, con base en un análisis de los sectores en el marco de la presentación de sus estados financieros.

Es que FIBRA Prime tiene participación en este sector con un activo hotelero, el mismo que es el 8.8% del valor de sus activos.

En esa línea, destacó que el sector que mejor se ha comportado es el industrial, ligado a la logística de la última milla. “Hay corredores logísticos que han retomado el ser polos logísticos como la avenida Argentina o la avenida Colonial que en algún momento se quisieron transformar en vivienda y los precios eran de US$ 1,100/m2. Hoy como activos logísticos los vemos a US$ 500/m2 o US$ 600/m2 (asking price) que funciona bien para la logística de última milla”, dijo.

Bajo este escenario, Mariátegui indicó que un activo que cuesta US$ 800/m2 y genera US$ 120 de alquiler “da una excelente rentabilidad”.

Por ello, Fibra Prime se muestra interesado en mejorar su portafolio. Si bien no adelantaron si están por cerrar una nueva compra, sí comentó que el mercado presenta mucho movimiento y propuestas interesantes.

Resultados

Respecto a los resultados obtenidos en el segundo trimestre del año, Mariátegui destacó el comportamiento del sector retail, en el cual Fibra Prime cuenta con 10 activos y cuya ocupación es de 100%.

“Un ejemplo de que este sector se está moviendo es lo que pasa con nuestra operación en el centro de Lima, que ya está generando rentas precovid. Hemos venido generando aumentos en las rentas casi trimestralmente, y vemos un espacio para que sigan aumentando y con una generación alta de flujos”, comentó Mariátegui.

Cifras y datos