Una de las cosas más esperadas por los peruanos en esta parte final del año es son los feriados que habrá en los próximos 365 días y así poder planificar sus vacaciones. El turismo se viene reactivando lentamente después de unos meses complicados por la pandemia del COVID-19 y son las personas quienes podrán recuperar al sector más golpeado.

En Perú, además de los feriados marcados en el calendario, el Gobierno también establece días no laborables, dirigidos tanto para los trabajadores del sector público como privado, quienes usualmente aprovechan estas fechas para viajar al interior del país o al extranjero, o descansar en casa y disfrutar de un momento familiar.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS DEL 2022 EN PERÚ?

A continuación, conoce la el calendario de días feriados en el país:

Enero

Sábado 1 de enero: Año Nuevo

Abril

Jueves 14 de abril: Jueves Santo

Viernes 15 de abril: Viernes Santo

Domingo 17 de abril: Domingo de Resurrección

Una mujer realizando teletrabajo en Perú (Foto: Andina)

Mayo

Domingo 1 de mayo: Día del Trabajo

Junio

Miércoles 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Julio

Jueves 28 de julio: Fiestas Patrias

Viernes 29 de julio: Fiestas Patrias

Agosto

Martes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Una pareja en el terminal de buses de Lima (Foto: Andina)

Octubre

Sábado 8 de octubre: Combate Naval de Angamos

Noviembre

Martes 1 de noviembre: Día de todos los Santos

Diciembre

Jueves 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Domingo 25 de diciembre: Navidad

Cabe mencionar que no hay feriados los meses febrero, marzo y septiembre. Eso sí, en cuanto a los días no laborables en estos meses, dependerá del Gobierno de turno.

¿CUÁLES SON LOS DÍAS NO LABORABLES EN 2022?

Por el momento, el Gobierno no ha dispuesto los días no laborables que tendrá el 2022. Aunque, vale decir que estos están dirigidos principalmente a los trabajadores del sector público. No obstante, los trabajadores del sector privado también pueden acogerse a la medida, siempre y cuando llegue a un acuerdo con su empleador.