En diálogo con Gestión.pe, la presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora), Blanca Chávez, indicó que los propietarios de las pollerías elevarían hasta en 30% los precios del pollo a la brasa si es que comienza la escasez de estas aves.

“Lo que nos han dicho es que nos van a mantener los precios para todas las pollerías, pero lo que se teme es que haya escasez de estas aves y si es así nos veremos muy afectados, entonces ahí se subiría en 30% el precio del pollo a la brasa”, comentó.

De acuerdo a la también dueña de Tampa Chicken, el precio de un pollo a la brasa entero, con papas fritas y ensalada actualmente oscila entre S/ 60 y S/ 80; ello, tras los diversos ajustes que se realizaron en el último año como consecuencia del incremento en el costo de insumos indispensables como el aceite, variaciones en el precio del ave, entre otros.

Cabe señalar que en febrero el Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional subió 0.43%, según el último reporte del INEI.

Uno de los sectores que incrementó fue el de restaurantes (0.70%), en donde el emblemático plato de la comida peruana como el pollo a la brasa avanzó en 0.8% (17 ciudades).

¿Habrá reducción de porción?

Chávez sostuvo que, ante el alza del precio del pollo, otra alternativa puede ser la reducción de las porciones de papas fritas, pero que los propietarios no lo van a realizar.

“Reducir el pollo no, pero quizás menos papas, pero me comunicaron que eso no van hacer”, refirió la empresaria, quien aseguró que seguirán dando la misma porción a sus comensales.

También señaló que todavía ningún restaurante vende como prepandemia (2019). “Cuando estábamos ya a punto de recuperar nos vino el problema político de las manifestaciones y nos mató, cero turismo interno y receptivo”, refirió.

Por su parte, Jorge Rodríguez, gerente general de Pio’s Chicken, los precios por ahora se mantienen, para no perder a la clientela.

“La gente nos pregunta a cuánto está el precio del pollo a la brasa y como aún no hemos subido vienen a comprarnos. Ahorita no nos podemos dar el lujo de incrementar el precio porque las ventas están bajas en estos meses, pero si sigue subiendo ya no nos quedará de otra que también seguir esa tendencia”, subrayó.

Lo que sí han hecho, para paliar esta situación, es bajar en 100 gramos el pollo y dar un poco menos de salsa. “Como la papa está bajando, con eso se puede compensar. Pero sí tengo vecinos que ya subieron el cuarto de pollo en S/ 24″, acotó.

Rodríguez añadió que algunas pollerías están buscando alternativas en la combinación de los ‘combos’. “Ahora se están vendiendo los octavos de pollo para que el público tenga más opciones o al pollo entero se les corta en varios octavos y así alcance para más personas”, dijo.

